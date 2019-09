Incidente Agrigento | auto si ribalta e finisce in una scarpata | Alfonso muore a 24 anni

Fonte : fanpage

(Di domenica 15 settembre 2019)Taglialavoro è morto nel corso di unstradale verificatosi la scorsa notte sulla Palermo-, all'altezza dell'ex stazione ferroviaria di Comitini: aveva appena riaccompagnato la fidanzata a Casteltermini e stava tornando a casa quando la suasi èta finendo in unaper cause in via di accertamento.

