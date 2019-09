Fonte : ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2019) Il Napoli del ragazzo, splendido quando ha la palla, meno quando deve difendere, però giocatore vero, forse la prima novità del campionato. Mario Sconcerti, Corriere della Sera C’è da sottolineare l’ottimo esordio del macedone, un carattere da Ringhio. A 19 anni può ancora migliorare tanto, ma è già competitivo e si capisce che ha personalità. Davvero un bell’acquisto. Maurizio Nicita, Gazzetta dello Sport Il piccoloriempie la partita della sua eleganza: danza come un’étoile e diventa un mostro, subito. Non ha un ruolo perché li ha tutti in sé. Antonio Giordano, Corriere dello Sport Un grande temperamento e una lucidità per molti versi inaspettata. Sfiora anche il gol grazie a un inserimento perfetto concluso con un sinistro di poco a lato. Oltre alle conclusioni imposta, recupera palloni e non fa mancare mai l’equilibrio. È la grande sorpresa ...

napolista : Il pieno di complimenti per Elmas: da Modric a Gattuso con i piedi felpati Sui giornali. Sconcerti: «splendido qua… - selonso : @InterCM16 Complimenti per il tweet... Serio, maturo, pieno di significato... complimenti. - AlfryGentili : @massimo_club Complimenti Massimiliano per il coraggio e la maturita dimostrati. Non riesco nemmeno ad immaginare q… -