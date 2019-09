Viktorija e Virginia Mihajlovic a Verissimo | Papà è un guerriero

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019)sono tra le prime ospiti della puntata didella stagione 2019/2020 e parleranno per la prima volta della malattia del padre e di come la loro famiglia sta affrontando questo ostacolo. Tra gli ospiti della prima puntata di, in onda oggi 14 settembre, ci saranno anche, ex naufraghe dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi e figlie di Sinisa, allenatore del Bologna. In questi ultimi mesi l'ex campione di calcio è impegnato a combattere la sua battaglia più difficile, quella contro la leucemia. Combattivo come sempre, l'uomo ha deciso di presentarsi in panchina per le prime due partite del campionato di serie A ma non sarà presente alla terza, perché in questi giorni ha ripreso la chemioterapia in ospedale.parleranno a cuore aperto della malattia del loro padre ai ...

carmenFashionCr : Chi sono le figlie di Mihajlovic Viktorija e Virginia età e malattia del padre - IncontriClub : Sinisa Mihajlovic, le figlie Viktorija e Virginia a Verissimo: 'La malattia di papà è stata una notizia che ci ha c… -