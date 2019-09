L’illusione della Cei sul suicidio assistito

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2019) Avvenire, il quotidianoConferenza episcopale, ha pubblicato una pagina dedicata all’imminente sentenzaConsulta che, come ha annunciato, abolirà la punibilità del reato di aiuto alse il Parlamento non delibererà in merito entro il prossimo 24 settembre. Lo spazio più rilevante

mm_design_jp : RT @_hi_Rick: _ fa male sostenere quella luce tesa e diversa, quell’illusione che impone allo spazio l’unanime timore della tenebra e che a… - naciparamirar : RT @_hi_Rick: _ fa male sostenere quella luce tesa e diversa, quell’illusione che impone allo spazio l’unanime timore della tenebra e che a… - Tokyocripple : RT @_hi_Rick: _ fa male sostenere quella luce tesa e diversa, quell’illusione che impone allo spazio l’unanime timore della tenebra e che a… -