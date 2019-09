Di Maio | M5S-Pd esperimento entusiasmante | ma a livello locale

Pd-M5S - Di Maio allontana ipotesi alleanza per le regionali : 'Non è all'ordine del giorno' : Da qualche giorno l'Italia è governata da un esecutivo sostenuto da una maggioranza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, un sodalizio su cui in pochi avrebbero scommesso considerate le ruggini del passato, ma che oggi per alcuni rappresenta il futuro per quello che potrebbe essere un eventuale asse da contrapporre a quello di un centro-desta che viene dato come ben oltre il 45% da diversi sondaggi. Un orizzonte che, però, ...

Conte bis lancia Di Maio in EuropaVerso il matrimonio tra M5s e Verdi : Il governo Conte bis rilancia il M5s in Europa. Ora i Verdi aprono all'ingresso del movimento nell'eurogruppo al Parlamento di Strasburgo. E Di Maio punta forte sull'ambiente: "Fuori dal deficit gli investimenti Verdi" Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - Giannuli smaschera il M5s : "Covo di arrivisti - cosa non hanno considerato". Poltrone - suicidio : "Roba da manuale Cencelli". Aldo Giannuli, un tempo vicino al Movimento 5 Stelle e oggi assai critico, ospite di L'aria che tira su La7 commenta in maniera pepata la partita delle nomine di sottosegretari (42) e viceministri (10) in cui i 5 Stelle hanno fatto la parte del leone. "Prima veniva sentit

Di Maio e Franceschini - la trattativa segreta : Pd e M5s alleati al voto - liste civiche e desistenze : Dietro la freddezza ufficiale di Luigi Di Maio di fronte alla proposta di Dario Franceschini di intavolare un'alleanza elettorale Pd-M5s già a partire dalle prossime regionali, si nasconde la tentazione dei molti nello stato maggiore grillino di accettare. E la parola magica potrebbe essere "lista c

Pd apre alle alleanze regionali con M5s. Di Maio frena : Umbria, Emilia Romagna, Calabria. Poi anche Toscana e Marche. Dai territori passa l’ipotetica alleanza strutturale tra Pd e Movimento 5 Stelle. alle prossime elezioni regionali il rischio di una debacle democratica è reale mentre i pentastellati nelle consultazioni locali non hanno mai brillato. Nonostante questo, l’idea di Dario Franceschini, benedetta anche dal segretario dem Nicola Zingaretti, di stringere alleanze con i ...

Di Maio l'ha rifatto. Riunisce alla Farnesina il team economico M5S : Luigi Di Maio l’ha rifatto. Di nuovo una riunione alla Farnesina con i suoi uomini, il team economico di M5S convocato al Ministero degli Affari esteri. Sono fonti M5S a rendere noto che il capo politico dei 5 stelle ha incontrato questo pomeriggio alla Farnesina il gruppo economico del MoVimento per fare il punto in vista dell’Ecofin ed Eurogruppo di venerdì e sabato. Un punto in vista di riunioni a cui prenderanno parte ...

M5S in rivolta per il metodo di scelta dei sottosegretari. Di Maio : «Deciderò io» : Entro mercoledì mattina i capigruppo pentastellati nelle commissioni devono presentare una rosa di cinque nomi. Sul piede di guerra i presidenti delle commissioni, esclusi dalla corsa

M5S - imbarazzi e silenzi. Di Maio affronta gli ex : «Oggi c'è un'altra luce» : A tratti sembra imbalsamato. Silenzioso. A prima vista imperturbabile. Forse un po' mogio. Chissà se suda, chissà a cosa pensa. Le mani sui banchi, una sopra l'altra. Usate come...

Di Maio riceve i ministri M5S alla Farnesina : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ricevuto oggi alla Farnesina, nel secondo giorno di lavoro al nuovo ministero, tutti i ministri del Movimento 5 Stelle che compongono l'esecutivo di Giuseppe Conte per fare il punto della situazione e coordinare i prossimi passi del nuovo governo.A margine della riunione è stato lo stesso Di Maio, via Facebook, a dare conto di quanto accaduto, ringraziare Giuseppe Conte e dare ufficialmente il via ai ...

Emmanuel Macron - la Francia benedice il governo M5s-Pd ma scorda Luigi Di Maio : Guarda come gongola Emmanuel Macron. Va da sé, il galleto francese è contentissimo dell'inciucio italiano che ci sta consegnando il governo M5s-Pd: non dovrà più fare i conti con Matteo Salvini, che della battaglia contro Macron e i diktat francesi aveva fatto uno dei suoi temi principali. E il fatt

Conte lucido - Di Maio scaltro... Le pagelle del governo M5S-Pd : Sono appena partiti. Ma alcuni neo ministri li conosciamo bene per frequentazioni nei vari talk, iniziative e dibattiti pubblici, semplici interviste. Oggi Nando Pagnoncelli scrive che il 51% degli italiani è scettico su questo esecutivo. Azzardiamo le prime analisi con... Segui su affaritaliani.it

Conte 2 - Telese a Salvini : “A Di Maio ha offerto Palazzo Chigi?”. L’ex ministro non risponde e attacca Conte e il M5s : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e uno dei conduttori, Luca Telese, sulla narrazione esposta dalL’ex ministro dell’Interno circa la crisi di governo. Salvini attacca in primis il M5s: “Il mio è stato un atto di onestà e di amore per l’Italia. Nessun altro partito al mondo avrebbe messo in discussione sette ministeri, perché c’era un governo fermo da mesi che non approvava nulla. Ho sottovalutato la fame ...

Di Maio incontra i ministri M5S : pronti al taglio dei parlamentari : Di Maio incontra i ministri M5S: pronti al taglio dei parlamentari. Di Maio, il capo politico del M5S e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Di Maio riceve i ministri M5S alla Farnesina : <br>"C'è tanto lavoro da fare" : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ricevuto oggi alla Farnesina, nel secondo giorno di lavoro al nuovo ministero, tutti i ministri del Movimento 5 Stelle che compongono l'esecutivo di Giuseppe Conte per fare il punto della situazione e coordinare i prossimi passi del nuovo governo.A margine della riunione è stato lo stesso Di Maio, via Facebook, a dare conto di quanto accaduto, ringraziare Giuseppe Conte e dare ufficialmente il via ai ...