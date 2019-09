BH90210 fa sognare i fan | anche Jennie Garth e Tori Spelling vogliono una seconda stagione

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 14 settembre 2019) Il nuovodoveva essere solo un'operazione nostalgia, un progetto a breve termine che servisse a riportare in scena il cast originale di Beverly Hills 90210. Presentato come un'esperimento televisivo, tra il reality show e il mockumentary, i fan inizialmente ne sono rimasti confusi, ma nel corso di questi sei episodi, si sono affezionati alla sa. E ora non sono pronti a dire addio a, Shannen Doherty, Gabrielle Carteris, Jason Priestley, Brian Austin Green e Ian Ziering. Questo era esattamente l'obbiettivo delle creatrici della serie(suo padre, Aaron, ha creato la serie originale) e: ricreare quel senso di nostalgia, facendo divertire e appassionare i fan di lunga data e le nuove generazioni che si affacciano per la prima volta al mondo di Beverly Hills 90210. L'ultimo episodio si è concluso con diversi cliffhangers che ...

