Un gene modificato per i supercombattenti cinesi

(Di venerdì 13 settembre 2019) Un supercombattente ottenuto con un. È la ricerca condotta dall’Istituto di Biotecnologia industriale di Tianjin in Cina, uno studio pubblicato dal “Biochemical Engineerig Journal” e ripreso in Italia dal tenente colonnello Antonio Vecchio, un esperto della materia, sul portale “Difesa on Line”.Il professore Bi Changhao, uno degli autori della ricerca, ha rivelato al quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post” che la sua squadra di scienziati calcola di poter aumentare le prestazioni fisiche del 70%, permettendo di correre i 100 metri piani in 5 secondi o di saltare fino a 4 metri di altezza (senza asta ovviamente). Vecchio sottolinea una ricaduta possibile fra le tante, ossia quella di “incrementare la resistenza di un combattente o la sua forza fisica”.Changhao ha spiegato al quotidiano di Hong Kong ...

