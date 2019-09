Scala dei turchi | il Comune di Realmonte cede diritti e incassi a un privato | è polemica

Sicilia - una foto alla Scala dei turchi? Bisognerà pagare. E i soldi andranno al 70% a un privato. Polemica per l’accordo del comune : Vuoi vendere una cartolina con l’immagine della Scala dei Turchi, la bellissima parete rocciosa che si erge sulle spiagge in provincia di Agrigento? Dovrai pagare. Vuoi mettere su un albergo denominato Scala dei turchi? Dovrai pagare. Durante le riprese del film che vuoi girare inquadrerai la Scala dei turchi? Dovrai pagare anche in quel caso. È il senso di una originale bozza di accordo tra un privato cittadino e il comune di Realmonte, in ...