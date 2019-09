Governo | nomine dei sottosegretari | notte di trattative | oggi il giuramento

Governo Conte bis - in arrivo la lista dei 42 sottosegretari : le nomine proposte da M5s - Pd e Leu : Giuseppe Conte ha chiesto di chiudere la partita dei 42 sottosegretari al più presto, ma la lista sembra non essere ancora pronta. Per le nomine M5s, Pd e Leu hanno comunque in mente molti nomi e alcuni sembrano già certi di entrare nel Governo. Ecco chi sono i papabili per entrare a far parte dell'esecutivo Conte 2.Continua a leggere

Roberto Maroni : "Pd e M5s tenuti insieme dagli errori di Salvini. Il Governo? Durerà - ci sono 400 nomine da fare" : Cosa tiene insieme Pd e M5s al governo? Roberto Maroni non ha dubbi: “Gli errori di Salvini”, risponde in un’intervista al Mattino. Di ritorno da Cernobbio, l’ex ministro dell’Interno è convinto che l’esecutivo che riceverà la fiducia oggi alla Camera non avrà vita breve. Ci sarà “attrazione fatale”, sulle 400 nomine da fare entro l’anno prossimo. Quanto a ...

Manovra e nomine - croce e delizia del Governo giallorosso : Ci sono impegni che rischiano di generare spine e tensioni interne perché la Manovra e più in generale il programma economico del neo governo M5s-Pd si tirano dietro il problema comune dei soldi da trovare, ma anche pesi e quindi contraccolpi differenti, a loro volta legati a chi occupa le poltrone dei luoghi decisionali. In questo caso il ministero dell’Economia, quello dello Sviluppo economico, il dicastero del Lavoro, le ...

La crisi di Governo congela le nomine : oltre 70 poltrone in gioco : A?breve un dedalo di scadenze tra Authority, enti pubblici e partecipate del Mef e di Cdp. In autunno parte la corsa per rinnovare i vertici delle big: Enel, Eni, Leonardo, Poste, Enav e Terna