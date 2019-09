Ritrovata dal suo stalker dopo cinque anni | I miei dati rivelati per sbaglio

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Erano passatida quando aveva visto per l’ultima volta il suo, ma la donna aveva continuato a vivere nell’incubo che potesse cercare lei e la sua famiglia. E proprio per questo aveva deciso di fuggire dalla Puglia e trasferirsi a Torino, dove sperava di trovare finalmente un po’ di serenità. Ma proprio una volta trasferitasi nella città, lol’ha. A raccontare la storia di Grazia (nome di fantasia) è il Corriere della Sera.Loè riuscito a trovarla. In modo estremamente semplice: con una email che avrebbe ricevuto da Enel, in cui gli venivano comunicati tutti idi Grazia: nuovo indirizzo di casa, cellulare e mail. Eppure Grazia, terrorizzata dall’ essere rintracciata dall’ex con cui aveva convissuto prima del 2015 a Bari, si era premurata di mantenere riservata la propria ...

