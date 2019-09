As | João Félix supera Cristiano nel valore di mercato

Champions : la Juve pesca Joao Felix - Inter girone duro : La Juve contro il nuovo fenomeno del calcio europeo, Joao Felix. Il Napoli che ritrova Salah che lo elimino' lo scorso anno ai gironi. L'Inter alle prese col Barca e un girone duro. L'Atalanta emozionata per una prima volta che gli riserva il City di Guardiola ma anche la speranza di farcela. Ecco la nuova Champions delle italiane. Si puo' definire un sorteggio ostico, ma non impossibile per nessuna delle quattro italiane- La Juventus se la ...

Repubblica : la purezza calcistica di Joao Felix - non un genio ma un calciatore : Su Repubblica, Emanuele Gamba fa l’elogio di Joao Felix, neo acquisto dell’Atletico Madrid (dal Benfica). “Il calcio non si estinguerà quando si estingueranno Messi e Ronaldo, il cui dominio decennale ha castrato almeno un paio di generazioni”. Scrive così Gamba, aggiungendo che finalmente avranno campo libero molti talenti ventenni introdotti da Mbappé e “adesso sublimati dalla purezza calcistica di Joao Felix, il ...

VIDEO – Joao Felix - magia in allenamento a una velocità impressionante : VIDEO – Joao Felix, magia in allenamento sotto gli sguardi increduli dei compagni How did he do that in such high speed? Joao Felix wa BENFICA pic.twitter.com/Zq3Ud008zz — Eagletraves (@TravesSenior) 21 giugno 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Lozano: “Sono felice di essere qui!” CdS – Llorente, domani l’entourage a Napoli! Cessioni Napoli – In tre pronti a partire, il punto sulle ...

Show di Joao Felix - Juve si arrende a Atletico. Sarri - dobbiamo tagliare 6 giocatori : La Juventus perde 2-1 con l'Atletico Madrid nell'ultima partita dell'International Champions Cup. Decisiva alla Friends Arena di Stoccolma la doppietta di Joao Felix, che ruba la scena all'altro portoghese in campo, il piu' famoso Cristiano Ronaldo, e regala la vittoria alla squadra di Diego Simeone. E' Khedira a realizzare il momentaneo pareggio della Juventus, che deve ancora assimilare il nuovo gioco di Maurizio Sarri. I campioni d'Italia e ...

Juve - Joao Felix denuda i bianconeri : il portoghese trascina l'Atletico con due reti : La differenza tra l' Atletico Madrid e le altre squadre dell' universo intero è che l' Atletico Madrid può bullizzare gli avversari grazie a Joao Felix, mentre le altre no. Joao Felix è questo giocatore di 19 anni piuttosto forte e anche un filo costoso: Simeone pur di portarlo a Madrid ha costretto

Biasin (Libero) : Joao Felix bullizza la Juve - che deve risolvere il dilemma in attacco : Su Libero, Fabrizio Biasin parla di Joao Felix come di un giocatore che fa la differenza. Almeno “tra l’Atletico Madrid e le altre squadre dell’universo intero”. Questo 19enne costato 126 milioni di euro, che si ispira a Cristiano Ronaldo, riesce a “bullizzare gli avversari” e ieri, contro la Juve, ha dominato la scena. I bianconeri sono usciti sconfitti per 2-1 dalla partita di Champions Cup e Joao Felix ha fatto ...

International Champions Cup - Atletico Madrid-Juventus 2-1 : un super Joao Felix trascina i Colchoneros : Sconfitta per la Juventus nell’ultima gara dell’International Champions Cup. L’Atletico Madrid di Simeone si impone sui bianconeri di Sarri per 2-1 grazie alla doppietta di Joao Felix, inutile il gol di Khedira. Parte meglio la Juventus che attacca e costringe l’Atletico nella propria metà campo. Al 12′ Oblak è miracoloso su Chiellini. Alla prima sortita offensiva l’Atletico rischia di passare con il ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-2 in DIRETTA : doppietta di Joao Felix! Tornano in vantaggio i Colchoneros : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Joao Felix!!! CHE GOL SIGNORI! 2-1 ATLETICO! 31′ Forcing Juventus: da corner guadagnato da Costa, Ronaldo tira e reclama un calcio di rigore. 30′ È durato 6 minuti il vantaggio dell’Atletico Madrid: Oblak sbaglia il rinvio, Pjanic recupera, serve Khedira, che con un tiro non irresistibile realizza il pareggio. 29′ KHEDIRA!!!! 1-1 JUVENTUS! PAREGGIO ...