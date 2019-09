Sicilia : Ars - collegato torna in V Commissione : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Il ddl collegato alla finanziaria torna in V Commissione e Sala d’Ercole si aggiorna a martedì 17 settembre, alle 16. Si chiude così la prima giornata di ripresa dei lavori dell’Ars dopo la pausa estiva. “Ho valutato attentamente la questione – ha detto il presidente Gianfranco Miccichè riaprendo la seduta dopo una pausa di circa due ore – Non c’è alcun problema a ...

Sicilia : ripresa in salita per l’Ars - scontro su maxi emendamento al collegato : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Doveva mettere tutti d’accordo e invece il maxi emendamento, elaborato dal presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona e dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè per superare lo stallo causato dai collegati alla finanziaria, ha portato a una ripresa scoppiettante dei lavori di Sala d’Ercole. Un acceso botta e risposta tra alcuni deputati dell’opposizione (Pd, M5S e ...

Sicilia : Ars torna a lavoro dopo pausa estiva : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Riprende oggi, dopo 40 giorni di pausa estiva, l’attività d’aula dell’Assemblea regionale Siciliana. La seduta è convocata per le 16 con all’ordine del giorno un generico ‘comunicazioni’. Ma Sala d’Ercole deve ancora superare lo scoglio dei collegati alla finanziaria su cui, nell’ultima seduta del 31 luglio, si erano arenati i lavori d’aula. Nei giorni ...

Sicilia : Ars - testo unico per superare impasse collegati : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – Un testo unico, composto da una cinquantina di articoli, che mandi in soffitta i collegati alla Finanziaria su cui Sala d’Ercole non era riuscita a raggiungere un accordo prima della pausa estiva. E’ quello a cui in queste ore si sta lavorando in commissione Bilancio Ars, dopo un’intesa sul tema che sarebbe stata raggiunta in un incontro tra il presidente Gianfranco Miccichè e i ...

Sicilia regione più romantica d’Italia e spunta il cartello che obbliga a baciarsi : La Sicilia è la regione dei Casanova dove si rimorchia di più nel corso dellw vacanze. A dirlo è un noto sito web specializzato che organizza viaggi per single. Il portale Speed Vacanze ha stilato la classifica delle regioni italiane più passionali e dove è più facile che possa scoccare il colpo di fulmine in vacanza. La Sicilia si piazza in prima posizione. E le donne Siciliane sono tra le donne più apprezzate per i loro tratti mediterranei, ...

Motocross - Mondiale 2019 : Italia - senza Tony Cairoli sei scomparsa. Nessun azzurro in grado di raccogliere l’eredità del Siciliano : Mancano due giorni al via ufficiale della tappa di Imola, quintultimo round del Mondiale di Motocross 2019 e ultimo appuntamento della stagione sul suolo Italiano dopo le prove disputate a Pietramurata e Mantova. Si preannuncia un weekend altamente spettacolare in una location magnifica con la concreta possibilità di assistere all’incoronazione dei nuovi campioni del mondo di MXGP e MX2, ovvero Tim Gajser e Jorge Prado. Manca ormai solo la ...

Autonomia : all'Ars mozione Pd sulla scuola - 'Musumeci tuteli la Sicilia' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "Il sistema formativo scolastico deve essere uguale su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Gli studenti italiani devono avere le stesse opportunità e lo stesso livello di istruzione, agli insegnanti ed a tutto il personale scolastico deve e

Autonomia : all’Ars mozione Pd sulla scuola - ‘Musumeci tuteli la Sicilia’ (3) : (AdnKronos) – Da qui la richiesta al governo regionale di “sostenere in tutte le sedi istituzionali e politiche, anche esigendo il rispetto dei principi statutari e costituzionali che prevedono la partecipazione del presidente della Regione alle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri che hanno effetti nel territorio della Regione, i principi di unitarietà ed universalità dell’accesso al sistema formativo che non può ...