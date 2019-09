Andrea Agnelli | “Vogliamo un calcio europeo più forte e più unito”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) “E’ stata un’Assemblea generale molto positiva, arrivata dopo due mesi molto intensi di dialogo fra i club. Quando siamo giunti a Malta c’era un ambiente molto teso. Si temeva che non ci fosse apertura e chiarezza. Quando noi comunichiamo all’esterno rischiamo di non esser compresi bene. Serve buon senso ed equilibrio fra tute le parti interessate. Vogliamo lavorare in simbiosi con i vari campionati nazionali. Vogliamo unpiùe più unito”. Parla così, nella conferenza stampa post rielezione alla guida dell’Eca, il presidente. “Vogliamo seguire tutti un percorso aperto e trasparente. Come Eca dobbiamo tutelare e promuovere ilin tutti i Paesi europei, e non solo in alcuni. E’ un privilegio per me guidare un board di questo calibro. Abbiamo una quantità di competenze incredibile. Ciò è ...

