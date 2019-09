US Open 2019 oggi in tv 6 settembre | semifinali maschili | programma | orari e streaming

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Arrivano per gli USil momento delle, con una bella notizia arrivata dal fronte italiano. Ci sarà infatti la presenza di Matteo Berrettini, bravissimo a infilarsi in un corridoio favorevole di tabellone e poi a eliminare, contro il pronostico e dopo cinque set trasformati in una battaglia di nervi, il francese Gael Monfils. Il suo avversario non sarà uno qualsiasi, ma Rafael Nadal, tre volte vincitore di questo torneo, per 18 volte campione Slam e, allo stato attuale delle cose, favorito numero uno per il successo finale. Dall’altra parte del tabellone, e prima di Berrettini e Nadal, scenderanno in campo il bulgaro Grigor Dimitrov, protagonista di una rinascita ai limiti del clamoroso, e il russo Daniil Medvedev, il principale protagonista di quest’estate americana, anche più dei magnifici tre. Anche il tennis dei canali Eurosport è su DAZN. ...

Eurosport_IT : Siete ancora vivi???????! ?? MATTEO #BERRETTINI È IN SEMIFINALE AGLI US OPEN ???????????????????? #EurosportTENNIS | #USOpen… - 2010MisterChip : Italianos ???? en semis de Grand Slam: ?? Adriano Panatta: Roland Garros 1973, 1975 y 1976. ?? Corrado Barazzutti: US… - RaiSport : ?? Matteo #Berrettini nella storia del tennis italiano! Batte Gael #Monfils dopo una maratona di 4 ore e vola in sem… -