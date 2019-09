Palozzi | in piazza a Roma per contestare inciucio Pd-M5s

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2019)– “Lunedi’ prossimo, alle ore 10.30 inMontecitorio, sara’ presente anche Cambiamo, insieme a Fratelli d’Italia, Lega e tutti coloro che intendono dire con fermezza ‘no’ all’politico del Conte bis, inscenato da Pd e M5S. Un governo tutto fumo e niente arrosto, nato con l’unico obiettivo di mantenere salda la poltrona. Insieme a Mario Abbruzzese, Pasquale Ciacciarelli e numerosi esponenti del territorio regionale, dunque, scenderemo inper protestare contro questa armata Brancaleone, che rischia di portare il nostro Paese sul baratro economico e sociale”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano, di Cambiamo!-Laboratorio Lazio per il Cambiamento. L'articolo: inperPd-M5s proviene daDailyNews.

