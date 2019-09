Le impostazioni PC di Red Dead Redemption 2 sarebbero state scoperte all' interno dei file

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 6 settembre 2019) Red2 è stato pubblicato quasi un anno fa su PlayStation 4 e Xbox One. Molti stanno aspettando l'annuncio di una versione per PC e sembra che tale annuncio sia più vicino che mai, a giudicare da alcuni recenti risultati.Il membro di GTA Forums, VideoTech UK, ha osservato con attenzione idel gioco e ha scoperto righe di codice che si riferiscono allePC. Si parla di qualità delle texture, opzioni di antialiasing, frequenza di aggiornamento e altro. Alcune di queste, come il supporto alle DirectX 12, sonotrovate anche nell'app companion del gioco un paio di mesi fa, ma apparentemente non si trovavano da nessuna parte neidel gioco."La versione per PC di Red2 arriverà sicuramente in futuro, ho esaminato idi RDR 2 e mi sono imbattuto in unche contienee preper PC".Leggi altro...

Eurogamer_it : #RedDeadRedemption2 per PC sempre più vicino? - _DrCommodore : Red Dead Redemption 2: impostazioni della versione PC trovate nei file di gioco - - nyka_red : @_tearr oh dev'essere l'username allora, perché le altre impostazioni sono già tutte su 'i miei contatti'... ora provo a toglierlo, ty! ?? -