Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019)deiè il fenomeno musicale dell’anno: 13 anni10.000 Days la band di Los Angeles capitanata da Maynard James Keenan (A Perfect Circle, Puscifer) èta con il quinto album in studio, finalmente,le varie speculazioni sulla data di rilascio e sui contenuti.ha visto la luce il 30 agosto, e la suaè una vera chicca per i collezionisti e per i fan più appassionati. Il chitarrista Adam Jones, in un video, mostrava il figlio mentre scomponeva il singolare packaging dell’edizione speciale che conteneva il CD con le 7 tracce dell’edizione fisica dell’album, uno schermo HD di 4 pollici collegato a due speaker da 2 watt alimentati con un cavo USB in dotazione, una card per il digital download e, infine, un libretto con immagini e testi. Ledell'edizionedideisono andate a ruba e per ...

OptiMagazine : La versione deluxe di Fear Inoculum dei @Tool ritorna in tiratura limitata dopo le copie esaurite… - RapologiaIT : ? di #Xxxtentacion ha ora una versione deluxe - - Stefy_DDL : @adorvharry Forse ci sarà una versione Deluxe? -