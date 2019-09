De Micheli fa volare Atlantia a Piazza Affari | Nel programma c' è scritto revisione

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 6 settembre 2019)svetta a, dove sale del 2,47% a 24,9 euro, dopo che in un’intervista a La Stampa la ministra delle Infrastrutture, Paola De, ha escluso la revoca della concessione di Autostrade spiegando che “neldi governo c’è scritta una parola precisa e molto diversa:”. Le azioni di, salite di quasi il 12% nelle ultime 5 sedute, ritornano così sopra i valori (24,88 euro) della chiusura del 13 agosto, giorno precedente al crollo del Ponte Morandi.Nell’intervista la neo ministra dei Trasporti risponde così alla domanda su se ci sarà o meno una revoca della concessione ad autostrade, come promettevano i 5 Stelle:“Neldi governo c’è scritta una parola precisa e molto diversa:. Dobbiamo rafforzare gli investimenti, la sicurezza e ridurre i costi per ...

