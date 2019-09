Sofan lancia l’app | l’Airbnb dei tifosi sbarca su iOS e Android

Incontrarsi e tifare insieme la squadra del cuore : Sofan lancia l’app : Non sai dove guardare il prossimo match della tua squadra del cuore? I pub sono troppo costosi e spesso affollati? Sei nuovo in città e non conosci ancora altri supporter del tuo team? Niente paura! Da oggi potrai contare sull’app di Sofan, la prima startup che consente di condividere il proprio salotto di casa per vedere eventi sportivi in compagnia di altri tifosi. Grazie all’app di Sofan gli appassionati in possesso di un abbonamento ...