Partorisce 2 gemelline a 74 anni | “mamma-nonna” incinta con la fecondazione artificiale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Una donna di 74, sposata con un 80enne, ha dato alla luce oggi 2con un parto cesareo, nell’ospedale di Ahalya, a Kothapet, nello Stato dell’Andhra Pradesh (India). L’agenzia di stampa Ians riporta che Erramatti Mangayamma, che si era sottoposta a un trattamento di inseminazione, è la donna indiana più anziana divenuta madre, dopo Daljinder Kaur che partorì un bambino all’età di 70nel Punjab, 3fa La donna e il marito vivono nel villaggio di Nelaparthipadu, nel distretto di Godavari, e sono sposati dal 1962: finora non avevano avuto figli, ma quando la donna ha saputo che una vicina di casa aveva avuto un figlio a 55con lain vitro, ha deciso di tentare. Il direttore dell’ospedale di Ahalya ha spiegato che i medici all’inizio avevano avuto perplessità sull’età della futura mamma, ma hanno ...

Dalla Rete Google News

Meteo Web

Dopo il parto, la "mamma-nonna" è stata trasferita in una unità di cure intensive, in via precauzionale.