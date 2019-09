Maglia numero 9 per Fernando Llorente

PSG annuncia Icardi - avrà la Maglia numero 18 : Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato questa sera sul suo sito l'arrivo di Mauro Icardi. Il centravanti avra' la maglia numero 18. "Ringrazio il PSG per la fiducia che mi ha dimostrato - ha detto Icardi, nella prima dichiarazione - ci tengo profondamente a dare tutto per aiutare la mia nuova squadra ad andare il piu' lontano possibile in tutte le competizioni". "Sedicesimo giocatore argentino nella storia del PSG - scrive il club, sul proprio ...

FOTO – Autogol Koulibaly - il senegalese bersagliato sui social. In Maglia bianconera col numero 92 : Kalidou Koulibaly, dopo il clamoroso Autogol che consente alla Juventus di vincere nei minuti finali, è divenuto bersaglio di sfottò da parte della tifoseria bianconera. Il tweet di tuttosport #JuveNapoli, ironie e sfottò sul web: #Koulibaly nel mirino — Tuttosport (@tuttosport) August 31, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: azzurri col cuore ma è disastro Koulibaly. Bene ...

Vuelta a España 2019 : pagelle seconda tappa. Numero di Quintana - Roche si prende la Maglia - Aru torna protagonista : Nairo Quintana vince la seconda tappa della Vuelta a España 2019. Il corridore della Movistar si è imposto in solitaria sul traguardo di Calpe, precedendo l’irlandese Nicolas Roche, che si prende invece la maglia rossa di leader. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della seconda tappa della Vuelta a España 2019. Nairo Quintana 10: un grande Numero del colombiano, che siamo abituati a vedere in trionfo sugli ...

Fiorentina - Ribery si prende la Maglia numero 7 di Pulgar : decisivo l’intervento di… Arturo Vidal : L’ex centrocampista del Bologna aveva preso la maglia numero 7 pochi giorni fa, salvo poi lasciarla adesso a Ribery su richiesta del connazionale del Barcellona Piccolo retroscena intorno alla maglia numero 7 della Fiorentina, presa prima da Erick Pulgar e poi lasciata a Franck Ribery dopo l’ufficialità arrivata ieri. Il francese infatti ha sempre utilizzato quel numero, disegnandoselo addirittura tra i capelli, segnale di come ...

Inter : Icardi sarebbe pronto a restare e ad indossare la Maglia numero 7 : Prosegue senza sosta il braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi. Dopo aver rifiutato ufficialmente l'offerta del Monaco, con la moglie-agente Wanda Nara che ha dichiarato che l'attaccante non si trasferirà al club del Principato, sembra proprio che l'ex capitano nerazzurro sia sempre più intenzionato a far parte ancora della squadra milanese, indossando un nuovo numero di maglia dopo aver perso il 9, passato sulle spalle del neo-acquisto ...

Sport Mediaset : Icardi vuole rimanere all’Inter - ha chiesto e ottenuto la Maglia numero 7 : Mentre il Napoli continua a cercare Maurito Icardi, Mauro Icardi non si fila nemmeno di striscio né il Napoli né tutto quel che anche vagamente somiglia alla squadra azzurra. A meno di clamorose svolte, De Laurentiis sembra indossare i panni di Adele H, la donna follemente innamorata – fino all’ossessione – del tenente Pinson. Ma siamo nel calciomercato, non in un film di Truffaut. Nel palleggiamento tra vita reale e vita ...

Boca Juniors - De Rossi costretto a cambiare numero di Maglia : il motivo : Daniele De Rossi non indosserà la solita maglia numero 16 in occasione del suo debutto in Copa Libertadores con la maglia del Boca Juniors. Questo perché gli ‘Xeneizes’ hanno dato in prestito Cristian Pavon ai Los Angeles Galaxy, l’ex capitano della Roma prenderà il suo posto e per le regole della Conmebol dovrà indossare il numero che aveva Pavon, cioè il 7. Il Boca Juniors scenderà in campo nella notte tra il 21 e il 22 ...

NBA – I San Antonio Spurs omaggiano Tony Parker : sarà ritirata la sua Maglia numero 9 : A novembre un regalo speciale per Tony Parker: gli Spurs ritireranno la sua maglia numero 9 I San Antonio Spurs omaggiano Tony Parker: il cestista francese, dopo l’annuncio del suo addio al basket giocato, vedrà ritirata la sua maglia numero 9. Il prossimo 11 novembre, in occasione del match all’AT&T Center contro i Memphis Grizzlies, i San Antonio Spurs ritireranno la maglia dei quattro volte campione NBA. Parker, che è ...

Inter - sarebbe stato Oriali ad avvisare Icardi della Maglia numero 9 assegnata a Lukaku : L'Inter ha fatto un passo decisivo in questa sessione di calciomercato, riuscendo a portare a casa Romelu Lukaku, soffiandolo alla Juventus, bloccata dal rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi al Manchester United. Il centravanti belga è diventato l'acquisto più caro della storia del club nerazzurro visto che nelle casse dei Red Devils sono finiti sessantacinque milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. Un taglio ...

Inter - Lukaku scalza Icardi : il belga si prende la Maglia numero 9 [FOTO] : Un messaggio forte e chiaro a Mauro Icardi. Semmai ce ne fosse il bisogno, la società nerazzurra ha voluto lanciare un ulteriore segnale che l’argentino è fuori dai piani dell’Inter assegnando il numero 9, che dalla stagione 2013/14 era sulle spalle di Icardi, a Romelu Lukaku. L’Inter ha svelato questa mattina la scelta con un tweet sul proprio profilo ufficiale. Ora Icardi si ritrova senza numero e sempre più ai margini. ...

Inghilterra - polemica attorno a Rooney : il numero di Maglia scelto richiama un casinò online : L’avventura di Wayne Rooney con il Derby County inizierà soltanto a gennaio 2020, ma la prima grana è già arrivata. E’ esplosa la polemica per il numero di maglia scelto dall’attaccante inglese: il 32. A sollevare perplessità nei confronti dell’attaccante è stato l’ex ministro dello sport, Richard Caborn, che ha definito “grossolana” la scelta del giocatore, un richiamo piuttosto evidente allo ...

Fiorentina - Antognoni svela il motivo della Maglia numero 10 a Boateng : “C’era la dieci libera. Boateng ha le caratteristiche e la personalita’ per indossarla. E’ finita su buone spalle: lui e’ la persona piu’ adatta a vestire questa maglia”. Sono le parole di Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Pol Lirola, sull’arrivo di Kevin-Prince Boateng e sulla maglia numero 10. Poi parla proprio Lirola: ...

Crosetti : la Juve rinuncia alla bellezza. Prima la Maglia da fantini - poi addio alla numero 10 : La Juventus dà via Dybala e, con lui, “se ne vanno una maglia, un numero, forse un’idea”, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. Se va una suggestione di bellezza I numero 10 della Juve sono sempre stati magnifici, anche se non sempre il numero ha coinciso con il ruolo. Il più grande 10 della storia del club, Platini, definì Roberto Baggio (che nella classifica dei 10 occupa il primo posto), “un nove e mezzo”. Del resto, ...

Juventus - dopo il sempre più probabile addio di Dybala - la Maglia numero 10 potrebbe essere destinata a un grandissimo - Neymar : Sembra che la Juve per Neymar stia iniziando a fare sul serio. La pista Lukaku sembra destinata a fallire per i capricci dell’attuale numero 10 della Juve, Dybala. La decisione di chiedere un ingaggio esorbitante per mandare a monte l’affare Lukaku da parte di Dybala non è per nulla piaciuta alla dirigenza bianconera. La Juve, sembra aver deciso in queste ore, che Dybala non fa più parte del progetto futuro. I bianconeri avrebbero ...