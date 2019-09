A New York è finita l’epidemia di morbillo

Reggie Fils-Aimé insegnerà alla Cornell University di New York : Dopo soli 6 mesi dalle dimissioni da presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé tornerà alla sua vecchia università come insegnante.Reggie si è laureato presso la Cornell University nel 1983 e il suo nuovo ruolo lo vedrà tenere conferenze e incontrarsi con la community universitaria.Il suo primo discorso alla Dyson School of Applied Economics and Management della Cornell University si terrà il 21 ottobre ed è aperto al pubblico. Quindi, ...

Uragano Dorian lambira' gli USA - dalla Florida a New York : La stagione degli uragani sta entrando nel vivo dopo un inizio decisamente zoppicante e avaro di cicloni tropicali, soprattutto nell'oceano Atlantico (si tratta infatti di uno degli anni più poveri...

Evento Surface : a New York il 2 ottobre : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha annunciato l’Evento dedicato ai device Surface: si terrà a New York il 2 ottobre. Cosa aspettarsi Negli ultimi anni, all’inizio del’autunno, Microsoft ha sempre organizzato un Evento per presentare nuovi dispositivi e accessori marchiati Surface. Anche quest’anno non è da meno e potrebbero essere annunciate diverse novità interessanti, vediamo quali: Surface con chip Qualcomm ...

Dorian - New York invierà 25 pompieri : 23.00 Il sindaco di New York de Blasio invierà 25 vigili del fuoco in Florida sulla quale incombe l'uragano Dorian, già di categoria 3. Siamo pronti "a fare il possibile per aiutare quanti sono impattati da Dorian", ha detto de Blasio. "Stiamo monitorando la situazione", la nostra squadra di pompieri "lavorerà coordinata con i primi soccorritori locali per assicurare che abbiano il sostegno necessario nei prossimi giorni". Dorian dovrebbe ...

Chiara Ferragni torna da New York e rivede il figlio Leone : il video che scatena gli insulti : Chiara Ferragni, una delle Influencer più famose al mondo, contesa dai più grandi brand, amatissima e seguitissima su Instagram, è anche però, a volte, vittima degli attacchi degli haters. Risale a ieri l'ultima valanga di critiche che le è stata riversata addosso. La 32enne, che si trovava a New Yo

US Open – Federer - quando New York fa rima con rimpianto : “avrei dovuto vincere nel 2009 e nel 2014! E quella finale contro Djokovic…” : Roger Federer ricorda con dispiacere le edizioni degli US Open 2009 e 2014: lo svizzero sente di aver sprecato due occasioni importanti per vincere Roger Federer ha vinto gli US Open per 5 volte consecutive, dal 2004 al 2008, ma negli 11 anni successivi è stato incapace di ripetersi. Per 3 volte lo svizzero si è fermato in finale: contro Del Potro nel 2009 e Cilic nel 2014, due avversari forti, ma sui quali lo svizzero partiva favorito e ...

Cnh Industrial prepara lo scorporo dei camion Iveco. Annuncio atteso martedì a New York : Una nuova operazione di scorporo, dopo Fiat Industrial e Ferrari, potrebbe interessare la galassia Agnelli. Questa volta a essere interessata è l'Iveco, la società di veicoli commerciali del gruppo Cnh Industrial

US Open – Delusione Kvitova a New York - la ceca si arrende in due set alla tedesca Petkovic : La tennista ceca non riesce ad accedere al secondo turno dell’ultimo slam stagionale, perdendo con il punteggio di 6-4, 6-4 contro la propria avversaria tedesca Petra Kvitova esce di scena al secondo turno degli US Open, la tennista ceca non riesca ad avere la meglio contro Andrea Petkovic, cedendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Una Delusione cocente per la numero 6 del ranking WTA, costretta ad alzare bandiera bianca al ...

AUTUMN IN New York - RAI MOVIE/ Curiosità sul film con Richard Gere - 29 agosto 2019 - : AUTUMN in New YORK in onda su Rai MOVIE oggi, giovedì 29 agosto, alle ore 21.10. Nel cast Winona Ryder e Richard Gere. La trama e le Curiosità sul film.

Marijuana - lo Stato di New York depenalizza il possesso : chi ne ha fino a 56 grammi pagherà solo una multa di massimo 200 dollari : Chi fuma o possiede Marijuana nello Stato di New York non è più un fuorilegge. Entra oggi in vigore una legge approvata 30 giorni fa che depenalizza il reato. Chi viene pizzicato in possesso della più nota droga leggera commette una semplice violazione e dovrà pagare al massimo una multa di poche centinaia di dollari. Le nuove norme produrranno anche un nuovo effetto: circa 25mila persone, condannate per il possesso che era classificato come ...

"È troppo complessa per essere ridotta ad uno slogan". La Puglia strega anche il New York Times : La Puglia è una delle perle del nostro paese, si sa, ma adesso viene apprezzata anche oltre oceano. Dopo essere stata inserita nella lista dei 52 posti da visitare, il giornalista del New York Times Sebastian Modak racconta il suo viaggio tra i sapori e i paesaggi della regione. La prima tappa è Bari dove il giornalista, nonostante la stanchezza, si adatta bene ai ritmi lenti e alla calura. Da lì si dirige verso ...

Greta Thunberg sbarcata a New York. A Trump : “Ascolta la scienza” : L'attivista accolta da applausi dopo la traversata dell'Atlantico in barca L'articolo Greta Thunberg sbarcata a New York. A Trump: “Ascolta la scienza” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.