A 8 anni conosce tutti i tipi di droga | gli insegnamenti del padre boss

Riconosce bullo a una riunione di ex compagni di classe 50 anni dopo e gli spara per vendicarsi : Il 69enne ha affrontato l'ex compagno e coetaneo accusandolo di averlo tormentato in gioventù e pretendendo le scuse durante una riunione di ex compagni di classe. Quando l'altro ha detto che non ricordava nulla di tutto quello e che non intendeva chiedere scusa, gli ha sparato uccidendolo. Probabilmente le angherie subite da piccolo da parte dei bulli lo hanno segnato per tutta la vita ma nessuno si aspettava che oltre cinquanta anni dopo, a ...

Tunisina lascia il figlio di 2 anni a un conoscente e va a ubriacarsi : La donna aveva incontrato il conoscente per strada e gli aveva lasciato il piccolo con una scusa, assicurandolo che sarebbe tornata subito dopo. Non vedendola più l'uomo ha chiamato la polizia, che ha trovato la donna a casa sua completamente ubriaca. Il piccino è stato affidato ad una comunità per minori. Una cittadina Tunisina di 30 anni è stata denunciata dalla polizia di Livorno per abbandono di minore dopo che la donna, la ...

Bimbo nato cieco a 6 anni vede per prima volta : “Potrò finalmente conoscere il viso di mia madre” : Bachir è un Bimbo di soli sei anni ed è nato praticamente cieco, ma ora - grazie a un intervento a cui è stato sottoposto in Italia - ha acquisito la vista. Per la prima volta potrà vedere il viso dei suoi genitori, quando tornerà a trovarli dall'Italia, dove ora vive anche per curare la nefrosi da cui è affetto. “Adesso posso guardare la televisione, andare in bicicletta, correre, guardare gli altri, vedere come sono fatte le persone, vedere ...

I 25 anni di “Friends” - la sitcom che racconta una generazione ma non conosce età : Il 22 settembre 1994 andava in onda su Nbc il primo episodio. Ne seguirono altri 235 suddivisi in dieci stagioni e ancora adesso gli amici continuano ad essere amati dai fan di tutto il mondo

Bambino di quattro anni vede una foto di Lady Diana e inizia a raccontate cose sulla sua vita che nessuno conosce tranne gli intimi - sostiene che nella sua vita precedente era lei - i genitori sono sconvolti : Un Bambino di nome Billy sostiene di essere stata Lady Diana nella sua vita precedente. Questa storia è iniziata in modo molto casuale quando un giorno il Bambino ha visto una fotografia di Lady Diana e ha iniziato a raccontare delle situazioni così intime che sono in famiglia potevano conoscere. I genitori del Bambino, sconvolti, hanno interpellato degli esperti che hanno sottoposto il Bambino a vari test da cui emerge che il Bambino è ...

Uomini e Donne gossip - Gianni felice in India conosce lui : Tina scoppia a ridere : gossip Uomini e Donne, Gianni Sperti felice in India Le vacanze in India sembrano essere state particolarmente illuminanti per Gianni Sperti che infatti ha voluto condividere quest’esperienza con tutti i suoi fan pubblicando un bel post su Instagram. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato proprio della sua immersione nel Gange e ha inoltre confessato […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Gianni felice in India conosce lui: ...

Julio Iglesias è di nuovo padre a 75 anni : tribunale spagnolo riconosce Javier Sanchez Santos come suo figlio : Julio Iglesias è di nuovo padre a 75 anni. Un tribunale spagnolo ha infatti stabilito che il cantante è il padre biologico di un uomo di 43 anni, Javier Sanchez Santos, figlio dell’ex ballerina portoghese Maria Edite che sostiene di aver avuto una breve relazione con lui nel 1975, proprio nove mesi prima che nascesse Javier. Tra padre e figlio c’è un’evidente somiglianza e, tra le prove portate a sostegno della paternità, ...