Piattaforma Rousseau | cos' è | come funziona il voto e chi può partecipare

Come funziona la Piattaforma Rousseau : Se ne parla di nuovo a causa del voto di oggi sull'accordo tra PD e 5 Stelle, riaprendo le discussioni sulla sua efficacia, solidità e trasparenza

La Piattaforma Rousseau : numeri - uomini e scenari : Il Quirinale l’ha derubricata allo stato di una delle possibile forme di consultazione interne alle forze politiche, priva della capacità di incidere sia sull'incarico a Conte e sulla lista dei ministri. In caso contrario, si configurerebbe una interferenza nelle prerogative che la Costituzione assegna al capo dello Stato

Come votare sulla Piattaforma Rousseau e orario risultati votazione : Come votare sulla piattaforma Rousseau e orario risultati votazione Giornata decisiva per la formazione del governo M5S-PD: oggi gli iscritti certificati alla piattaforma Rousseau possono votare per dare l’ok o per rifiutare l’accordo tra Movimento e Partito Democratico. Si è parlato moltissimo di questo voto: una consultazione simile avvenne anche per il primo contratto di governo, siglato tra pentastellati e leghisti. Entro ...

Piattaforma Rousseau - GOVERNO CONTE M5S-PD AL VOTO/ Grillini spaccati - chi vincerà? : PIATTAFORMA ROUSSEAU, GOVERNO CONTE M5S-PD al VOTO. Grillini spaccati quasi a metà, complicato prevedere l'esito della votazione odierna

I due scenari che si aprono dopo il voto della Piattaforma Rousseau : È il giorno della votazione sulla piattaforma Rousseau. Ma al Quirinale, Sergio Mattarella attende che al più tardi nella giornata di mercoledì il premier incaricato Giuseppe Conte salga per sciogliere la riserva. Due sono le strade che l'avvocato ha davanti a sé. Se scioglierà positivamente la riserva, presenterà al Capo dello Stato una sua lista di proposte per i dicasteri e il Presidente, se non ci saranno incongruenze ...

Voto Piattaforma Rousseau : quando - quesito e sondaggi - come votare : Voto piattaforma Rousseau: quando, quesito e sondaggi, come votare Voto piattaforma Rousseau: già in occasione della formazione del primo governo Conte o più di recente per le dimissioni di Di Maio da capo politico del M5S dopo il risultato alle elezioni europee, i 5 Stelle hanno consultato la base tramite la piattaforma digitale. Accadrà lo stesso a proposito della eventuale formazione del Governo Conte bis pronto a nascere col sostegno del ...

M5s - il senatore Di Nicola : “Ecco perché dirò Sì al governo Conte 2 e mi fido del voto sulla Piattaforma Rousseau” : E’ stato tra i primi a difendere la linea di Beppe Grillo e a chiedere di far partire un dialogo con il Partito democratico. Oggi, a meno di 24 ore dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau, il senatore M5s Primo Di Nicola annuncia che voterà Sì al governo Conte 2. “sulla base di un contratto condiviso abbiamo governato con una Lega francamente indigeribile“, dice a ilfattoquotidiano.it, “non vedo perché non si possa ...

Piattaforma Rousseau - voto sul Governo Pd-M5s/ Conte vede capigruppo Dem-5Stelle : Conte incontra capigruppo Pd-M5s alle 17: programma di Governo e nodo vicepremier. Piattaforma Rousseau, Di Maio 'domani il voto decisivo'

Governo M5S-Pd appeso al voto su Rousseau : chi può votare sulla Piattaforma : La piattaforma Rousseau è un sito internet con un'area riservata cui possono accedere solo gli iscritti al MoVimento 5 Stelle. Il giorno del voto hanno diritto a esprimersi solo coloro che sono iscritti da almeno 6 mesi. Il record di partecipanti al voto risale al 30 maggio con la conferma di Luigi Di Maio come capo politico M5S. Le preferenze espresse furono 56.127, con l’80% di “sì” (44.849), e il 20% di “no” (11.278)

Governo M5S-Pd appeso al voto su Rousseau - chi può votare sulla Piattaforma : La piattaforma Rousseau è un sito internet con un'area riservata cui possono accedere solo gli iscritti al MoVimento 5 Stelle. Il giorno del voto hanno diritto a esprimersi solo coloro che sono iscritti da almeno 6 mesi. Il record di partecipanti al voto risale al 30 maggio con la conferma di Luigi Di Maio come capo politico M5S. Le preferenze espresse furono 56.127, con l’80% di “sì” (44.849), e il 20% di “no” (11.278)

Governo - martedì il voto sulla Piattaforma Rousseau : martedì 3 settembre si svolgerà la consultazione online su Rousseau per decidere se il MoVimento 5 Stelle debba far partire un Governo

Governo - iscritti M5s al voto sulla Piattaforma Rousseau martedì 3 settembre : “Sei d’accordo al governo con il Pd presieduto da Conte?” : Il voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle per decidere se dare il via libera o meno al governo Pd-M5s è stato fissato per martedì tre settembre. L’annuncio è stato pubblicato sul Blog delle Stelle poco prima della mezzanotte di domenica per rispettare il regolamento che richiede che la consultazione sia convocata almeno 24 ore prima. Nel testo si spiega sinteticamente su cosa dovranno esprimersi gli iscritti 5 stelle: ...

Il notaio della Piattaforma M5S Rousseau : "È come il televoto di X-Factor" : “Noi notai abbiamo livelli di contenzioso infinitesimali. Serve un programma che elimini ogni rischio”. Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, il notaio della piattaforma Rousseau, Valerio Tacchini. Alla domanda su quando si vota su Rousseau, risponde: “Non so, Davide (Casaleggio, ndr) mi ha detto probabilmente la prossima settimana”. All’altra domanda e cioè quanti sono gli aventi diritto al ...

Cosa succede se la Piattaforma Rousseau boccia l’accordo con il Pd? Il M5s può infischiarsene : Roma. “Nel M5s decidono gli iscritti”, ripete Luigi Di Maio. Difatti non c’è solo il Sacro Blog, ma pure (in teoria) il Sacro Rousseau, il portale dell’omonima associazione sul quale vengono effettuate le votazioni riguardanti l’attività politica – si fa per dire – del M5s. Quelle votazioni che, sec