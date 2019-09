Smart Speaker : i migliori da acquistare : Con i tantissimi dispositivi che, grazie alla Domotica, entrano nelle nostre case e nella nostra quotidianità, non c’è più limite a quello che possiamo fare perché tutto è connesso ed interconnesso! In questo articolo stavolta vi leggi di più...

Google non è più il secondo produttore mondiale di Smart Speaker secondo Canalys : secondo un nuovo report di Canalys relativo al settore degli smart speaker , Google ha dovuto lasciare il secondo posto della classifica a Baidu L'articolo Google non è più il secondo produttore mondiale di smart speaker secondo Canalys proviene da TuttoAndroid.

Il mercato degli Smart Speaker esiste e cresce parecchio : mercato raddoppiato nel giro di un anno. E spartito in aree di influenza: Cina da una parte, Stati Uniti dall'altra. Nel secondo trimestre 2019, sono stati venduti 30,3 milioni di smart speaker, il 95,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo afferma un rapporto di Strategy Analytics, che ha anche rivisto al rialzo le stime per l'intero anno. Saranno acquistati 148,8 milioni di altoparlanti intelligenti, alimentando uno stormo di ...