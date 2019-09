Campania | a Giugliano va a fuoco uno stabile e il sindaco non ha dubbi | ‘Colpa dei rom’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) Nella mia lunga esperienza nell’ambito dei pregiudizi, ho incontrato moltissime persone, anche insospettabili, sia a destra che a sinistra, per le quali la parolina “rom” non rappresenta altro che l’interruttore di una serie di incontrollabili meccanismi mentali, la valvola di sfogo di rabbia, frustrazione, indignazione, odio. Le cause possono essere diverse: si va dalla semplice ignoranza infarcita da luoghi comuni a inconfessati traumi avvenuti in età infantile fino a raggiungere situazioni di chiaro opportunismo. Negli ultimi mesi ildiinè un personaggio che sulla “questione rom” ha raggiunto livelli di popolarità che hanno oltrepassato i confini italiani. Dopo lo sgombero della comunità rom locale, il tentativo di espellerla nei comuni limitrofi e le violazioni dei diritti umani di cui si è reso protagonista e sui quali si è soffermata la stampa ...

