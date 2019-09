Franceschini | Grillo convincente Via i due vicepremier

Fonte : blogo

(Di domenica 1 settembre 2019) Il video messaggio condiviso ieri da Beppeforse è servito a qualcosa. Il cofondatore del M5S ha parlato di un'occasione storica da non sciupare ed ha invitato sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle a concentrarsi solo su questa opportunità, accantonando i litigi per le poltrone.Il primo a rispondere alle parole diè stato Dariocon un tweet, con il quale ha suggerito di eliminare lo schema del doppioper superare questa impasse: "Per una volta Beppeè stato. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di 'posti'. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da".Il cinguettio diè stato ritwittato da Paolo Gentiloni, Andrea Marcucci e Andrea Orlando. Anche il segretario Zingaretti ha fatto lo stesso, ...

masechi : Franceschini cita Grillo. Fine. - Capezzone : Con l’appello di #Franceschini a #Grillo contro #DiMaio siamo al surreale, ma pure alla testimonianza di una diffic… - masechi : Gentiloni cita Franceschini che cita Grillo. Fine. -