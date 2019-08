Sei bianca | dovresti abbronzarti Ma ad elogiare Emma Marrone ci pensa

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Serena Granato La cantante salentina ha sfoggiato la sua ritrovata forma fisica perfetta in una foto, che sembra aver stregato il regista Gabriele Muccino Molti fan si dicono impazienti di ascoltare la sua nuova canzone:è già sulla cresta dell'onda, a pochi giorni dall'uscita della sua nuova fatica artistica. La cantante sta facendo, infatti, parlare di nuovo di sé per aver postato uno scatto ammaliante sul suo profilo Instagram. Nell'immagine in questione, che nelle ultime ore ha scatenato le reazioni più disparate del popolo della rete,posa seducente e sicura del suo fascino a Capri, mentre sfoggia con fierezza la sua ritrovata forma fisica perfetta in un succinto bikini total-white. Il nuovo post sexy dellaha fatto incetta di like e commenti, anche se non sono mancate le critiche di alcuni utenti.divide il web "Brown, ti devi un ...

bestargaryen : @jiminass8 @serenitymess @girvsole Ma sei tordo? Quella è verde bianca ed arancio ???????????????? Questa è verde SPERANZA… - christophersq76 : Boom sandalo con calzino corto e sei fashion, altro che camicia bianca e barba incolta!! - unanottedacapra : @yummygiammy Per me sei una melanzana bianca -