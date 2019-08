Ultimatum di Di Maio al Pd Sconcerto di Zingaretti

Fonte : agi

(Di venerdì 30 agosto 2019) Quando tutto lasciava pensare a una conclusione in discesa delle trattative per il Conte-bis, sono arrivate le parole del capo politico M5s, Luigi Di, a riportare tutto nell'incertezza. Al termine dell'incontro nella Sala dei Busti di Montecitorio col premier incaricato, Diha concluso le proprie dichiarazioni con quello che ha tutto il sapore di un aut aut ai Dem: "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte - ha detto - che riteniamo imprescindibili. Se verranno accolti bene, altrimenti meglio andare al voto e, aggiungo, anche presto". Unaccolto con "" dal segretario del Pd, Nicola. "Non dare per scontata la nascita del governo" Pochi minuti prima, sempre nel corso delle proprie dichiarazioni, Diaveva sostanzialmente anticipato la dura chiosa del discorso, invitando a non dare per scontata la formazione del governo giallorosso: ...

marcofurfaro : Una fatica assurda, lavoriamo giorno e notte per provare a costruire un programma serio e di svolta. Poi, le giravo… - meb : I dati ISTAT di oggi dicono che il PIL è diventato NEGATIVO con il governo gialloverde. Noi vogliamo evitare recess… - RaiNews : #GovernoContebis Le consultazioni del premier incaricato si chiudono nell'incertezza. Reagisce il Pd: 'Ultimatum in… -