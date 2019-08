La Markle ha lavorato duramente per diventare una duchessa

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Carlo Lanna Una scrittrice di libri per bambini esprime il suo punto di vista sull'impatto che Meghanha avuto nella società di oggi, affermando che non bisogna identificare la moglie di Harry come l'attrice che è diventataTante sono le voci più o meno fondate che circolano su Meghan. Tutti si focalizzano sul suo aspetto fisico, sul rapporto che ha con il marito, con Kate e la Regina. Nessuno però si è mai domandato come lada attrice sia diventata unaamata (e odiata) dal popolo e dalla stampa internazionale. Sulla questione è stata interrogata Melanie Green al tabloid Express. La scrittrice di libri e creatrice di uno show per bambini dal titolo "Royalty", ispirato proprio alla vita dei duchi di Sussex, ha idee ben precise sull’impatto che la vita dellaha avuto sulla famiglia Reale e sulla società di oggi. "Meghan non è ...