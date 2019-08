Crostate richiamate per latte non dichiarato in etichetta Il Ministero | “Non mangiatele”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ildella Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo di tre lotti diai frutti di bosco, all’albicocca e alla ciliegia a marchio Le Dolci Passioni perché innon è indicata la presenza discremato in polvere.

CODICIassconsum : Sicurezza alimentare, rischio presenza latte scremato in polvere: allergene non dichiarato in etichetta. #salute… -