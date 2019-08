Spagna | sindrome da ' lupo mannaro' per 17 bambini | errore nella composizione di un farmaco

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Uno sbaglio nell'etichettatura dei farmaci e una mescolanza pericolosa di principi attivi per uninterno all'azienda produttrice. Secondo la spiegazione fornita dal Ministero della Salute, unha trasformato 17spagnoli in "lupi mannari". Non è una favola nera o la sceneggiatura di un film horror, ma il resoconto di un disguidologico forse senza precedentistoria umana. Un caso di cui dà notizia la stampa spagnola e che sta facendo il giro del mondo, suggestionando l'immaginario collettivo. Le autorità iberiche hanno registratoregione della Cantabria, a Valencia e a Granada, 17 casi di crescita abnorme di capelli e peli su tutto il corpo di piccoli pazienti, tutti accomunati dall'esigenza di curare il reflusso; e invece, a causa di uninterno a una società farmaceutica, è stato somministrato un principio attivo usato per il trattamento ...

