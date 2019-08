Pokemon Masters gratis su smartphone L' erede di Pokemon Go su iOS e Android

Pokémon Masters è ora disponibile gratuitamente per Android ed iOS : Pokémon Masters è disponibile per i dispositivi Android ed iOS a poco più di un mese dopo l'apertura dopo l'apertura delle pre-registrazioni al pubblico.Il gioco riporta facce familiari dei giochi principali, vecchi allenatori di cui potreste essere affezionato come Brock e Misty. Il gioco si svolge su un'isola in cui si tiene la Lega Pokémon Masters, ed il vostro scopo sarà di associare ciascuno dei vostri allenatori con un Pokémon, mettendovi ...

Arriva Pokémon Masters su iPhone e Android : come scaricarlo gratis da App Store e Google Play : I mostriciattoli tascabili di Nintendo tornano su dispositivi mobile con Pokémon Masters. E lo fanno nella giornata di oggi, 29 agosto 2019, come annunciato dalla stessa compagnia di Kyoto e dagli sviluppatori di DeNA Corporation. Dopo il grande successo del "cugino" Pokémon GO - ancora sulla cresta dell'onda dopo tre anni dal lancio! -, Pikachu e i suoi colorati amici invadono nuovamente i device iOS e Android, con un titolo da poter scaricare ...

Pokémon Masters arriva sul Play Store con un raduno di allenatori storici e un nuovo gameplay : Dopo il breve periodo di pre-registrazione, Pokémon Masters è ora disponibile per tutti. Come visto nel precedente articolo, Pokémon Masters è un gioco di ruolo ambientato nell'isola di Pasio dove si svolge il World Pokémon Masters, un torneo in cui si combatte tre contro tre. L'articolo Pokémon Masters arriva sul Play Store con un raduno di allenatori storici e un nuovo gamePlay proviene da TuttoAndroid.

Pokèmon Masters sarà disponibile la prossima settimana : Pokémon Masters è il nuovo titolo dedicato ai mostri tascabili sviluppato da Nintendo e DeNA, che sbarcherà su dispositivi mobile dalla prossima settimana. Nintendo ha annunciato che il nuovo gioco sarà disponibile a partire dal 29 agosto e che prevederà scontri 3 contro 3 in tempo reale.Il gioco inoltre si basa sulla raccolta dei cosiddetti Sync Pairs (ovvero le coppie composte dall'Allenatore e Pokémon di riferimento, schierabili dai ...

Questo gioco dei Pokémon chiuderà i server il 31 ottobre 2019 - colpa di Pokémon Masters? : Pokémon Duel è stato lanciato nel gennaio 2017 ma non è mai arrivato in Italia e da allora è stato scaricato oltre 38 milioni di volte, tuttavia il 31 ottobre 2019 i server del gioco verranno chiusi, come specificato dall'avviso presente nella pagina del Google Play Store dedicata al gioco. L'articolo Questo gioco dei Pokémon chiuderà i server il 31 ottobre 2019, colpa di Pokémon Masters? proviene da TuttoAndroid.

Pokémon Masters apre le pre-registrazioni in attesa del lancio il 29 agosto : The Pokémon Company non vuole accontentarsi di Pokémon GO e sta per rilasciare Pokémon Masters sui dispositivi mobili. Il gioco è ambientato nell'isola di Pasio che ospita un grande torneo dei Pokémon Masters giocabile in una squadra di tre personaggi che potrà essere costruita facendo amicizia con i visitatori dell'isola. L'articolo Pokémon Masters apre le pre-registrazioni in attesa del lancio il 29 agosto proviene da TuttoAndroid.

Allenatori gioite - Pokémon Masters ha una data di uscita ufficiale su smartphone iOS e Android : Si chiama Pokémon Masters la prossima evoluzione delle creature tascabili di casa Nintendo sui dispositivi mobile di tutto il mondo. Mentre prosegue il successo planetario di Pokémon GO, sulla cresta dell'onda da ormai tre anni, Pikachu e i suoi colorati amici si preparano infatti ad approdare ancora una volta sui device iOS e Android, con un titolo che per meccaniche di gioco si discosta dall'illustre "cugino" in realtà aumentata. The ...

Pokémon Masters sarà il nuovo fenomeno alla Pokémon GO? Aperte le pre-registrazioni : DeNA, in collaborazione con The Pokémon Company, ha aperto oggi le pre-registrazioni per Pokémon Masters su Google Play e sull'App Store. Ecco il comunicato ufficiale:Pokémon Masters è un gioco di strategia e combattimento, in cui i giocatori formano squadre (la coppia formata da un Allenatore e dal suo Pokémon) per affrontare lotte 3 contro 3 in tempo reale contro avversari gestiti dall'IA. Il gioco è ambientato sull'isola di Pasio, uno ...