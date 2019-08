Non traccheggiare con l’acciaio

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ha ragione il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, quando alla Festa nazionale dell’Unità di Ravenna ha chiesto conto al Movimento 5 stelle di tutte le bufale raccontate in dieci anni. “Voglio sapere cosa hanno da dire i Cinquestelle rispetto alle stupidaggini che hanno raccontato pe

Gianngiuffre : @soemiade @matteorenzi Il problema non è la piattaforma Rosseau, il problema è che si vogliono prendere un’altra se… - T_Roox : Salvini 2019 come Berlusconi 1994. Entrambi OBBLIGATI ad andare al governo per non andare processatI. Berlusca è un… - MicheleIppolito : Don Mangiarotti: “Alla Chiesa non è concesso traccheggiare” -