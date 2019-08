C’è stata un’eruzione a Stromboli

Beautiful - Quinn Fuller rompe il silenzio : “C’è stata una svolta” : Rena Sofer, Quinn Fuller di Beautiful, parla della sua vita privata Una vita privata degna di una soap opera quella di Rena Sofer, Quinn Fuller in Beautiful. L’attrice sulle pagine del settimanale DiPiù si è raccontata a cuore aperto parlando proprio delle sue peripezie sentimentali. Se nella fiction di Canale5 Rena Sofer è la moglie di Eric Forrester, nella vita privata l’attrice è legata al regista Sanford Bookstaver. Una storia ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Gran Bretagna 2019 : “C’è stata molta strategia in qualifica - domani voglio almeno il podio” : Si è conclusa con uno splendido secondo posto la qualifica del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 per Valentino Rossi, capace di tornare in prima fila per la prima volta dopo quattro mesi di digiuno. Il “Dottore” è stato molto veloce per tutte le prove libere e si è confermato anche sul giro secco nel Q2, arrendendosi solo ad un imprendibile Marc Marquez e riuscendo a precedere nell’ordine la Ducati di Miller, la Yamaha di ...

Cagliari - le rivelazioni di Nainggolan : “un duro colpo lasciare Roma - è stata una scelta di chi ora non C’è più” : Il neo centrocampista del Cagliari ha ripercorso la propria carriera, soffermandosi sul momento dell’addio alla Roma per passare all’Inter Il suo presente si chiama Cagliari, ma Radja Nainggolan non dimentica il proprio passato. Il centrocampista belga ha ripercorso la propria carriera ai microfoni di Sky Sport, tornando con la mente al momento dell’addio alla Roma. LaPresse/Alessandro Tocco Una scelta difficile da ...

A Copenhagen C’è stata un’esplosione in una centrale di polizia - la seconda in meno di una settimana in città : A Copenhagen, la capitale della Danimarca, c’è stata un’esplosione in una centrale di polizia: è stata la seconda esplosione in meno di una settimana in città, dopo quella di martedì alla sede dell’Agenzia delle entrate. L’esplosione di oggi, avvenuta poco

C’è stata una sparatoria a Dyton - in Ohio : i giornali locali parlano di diversi morti : C’è stata una sparatoria a Dyton, in Ohio, negli Stati Uniti: i giornali locali parlano di sette morti e molti feriti, citando informazioni ascoltate dagli scanner che intercettano le frequenze radio della polizia e testimoni sul posto. Al momento non

A Hong Kong C’è stata la prima manifestazione antigovernativa organizzata dagli impiegati statali : Venerdì migliaia di impiegati statali di Hong Kong hanno partecipato a una manifestazione antigovernativa nel quartiere finanziario della città, bloccando il traffico e provocando diversi altri disagi: è stata la prima protesta organizzata e promossa dagli impiegati statali, che hanno

C’è stata una sparatoria a un festival in California : almeno tre persone sono state uccise : Tre persone sono state uccise e almeno altre 12 sono state ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di domenica durante un festival gastronomico a Gilroy, California, Stati Uniti, il Garlic festival. Secondo quanto riferito dal consigliere cittadino

Luna - il giornalista grillino insiste sul complotto : “è stata solo propaganda USA - lo Sbarco non C’è mai stato” : “Ci sono evidenze, leggi della fisica che non tornano nella teoria dell’alLunaggio: tante cose illogiche. Un esempio? Gli astronauti comunicavano con la Terra a una velocità troppo elevata rispetto al tempo che avrebbe dovuto metterci la voce per andare e tornare dalla Luna. E poi le foto, le ombre… tanti fotografi all’epoca hanno confutato quelle immagini“. A parlare, interpellato dall’Adnkronos, è il ...

C’è stata una grossa operazione contro un clan mafioso a Palermo : Diciannove persone accusate di appartenere al clan mafioso di Passo di Rigano sono state arrestate o fermate a Palermo per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori

Maria Chindamo - arrestato un uomo del clan Mancuso : “E’ stata barbaramente uccisa”. Ma il movente ancora non C’è : L’assassino avrebbe manomesso il sistema di videosorveglianza della sua villetta “in modo da impedire di registrare le immagini riprese dalla telecamera orientata sull’ingresso della proprietà della Chindamo, dalla quale la stessa veniva prelevata da soggetti ignoti la mattina del 6 maggio 2016″. Arriva a una svolta l’inchiesta sulla scomparsa di Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello scomparsa più ...

In California C’è stata una nuova forte scossa di terremoto : In California c’è stata una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 5.4: è stata sentita poco dopo le 16 italiane, quando lì erano le 7 del mattino. È stata la più forte di centinaia di scosse di assestamento che hanno

C’è stata un’eruzione vulcanica a Stromboli : C’è stata un’eruzione vulcanica a Stromboli, nelle isole Eolie, in Sicilia. Ci sono state diverse esplosioni e dal vulcano di Stromboli si è alzata un’altissima colonna di fumo. Citando Ansa, il Messaggero scrive che «due trabocchi di lava scendono dalla