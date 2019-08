All’Indonesia serve urgentemente una nuova capitale

Fonte : wired

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Un muro costiero a Giacarta (foto: BAGUS SARAGIH/AFP/Getty Images) La scelta di unanazionale, nella storia umana, ha avuto spesso a che fare con ragioni storiche e politiche. Non è il caso che sa attraversando l’Indonesia, tuttavia; il paese del Sudest asiatico è costretto a rimpiazzare quella attuale, Giacarta, per un motivo molto più semplice e immediato: nel 2050 verrà sommersa dall’acqua. Una parte è già stata colpita da questo fenomeno, e i muri costieri costruiti per evitare il peggio non bastano più. La città sprofonda ogni anno di diversi centimetri, per ragioni che vanno dal riscaldamento globale all’innalzamento del livello del mare fino al prelievo eccessivo di acqua dalle falde acquifere, che ha reso il territorio su cui poggia Giacarta sempre più fragile. Non solo. La città è una tra le più inquinate al mondo ed è spesso soggetta a disastri ...

