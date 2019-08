Zingaretti | il confronto è partito | siamo sulla strada giusta

Crisi - Zingaretti : partito il confronto per il governo di svolta. Nuovo incontro Pd-M5S-Conte alle 21 : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»

Zingaretti"ottimista" : confronto partito : 19.47 "Il confronto è partito, è un fatto positivo per dare un governo di svolta". Lo ha detto il segretario Pd Zingaretti, dopo il breve incontro con Di Maio. "Un incontro interlocutorio,ma comunque positivo", aggiunge. "Penso che siamo sulla strada giusta. Sono ottimista. Avevamo chiesto che si partissse su idee e contenuti e stasera continueremo ad approfondire". E' infatti previsto un nuovo vertice alle 21. "Vogliamo fare un governo ...

Governo - Zingaretti : "Occorre confronto" : 9.31 Occorre un confronto, non siamo disponibili a essere presi in giro o solo ad accettare diktat o niet via Twitter. Non è così che si governa un grande Paese". così il segretario del Pd, Zingaretti, a Repubblica. ""Noi siamo pronti a fare la nostra parte per un Governo nuovo e di svolta, anzi la stiamo facendo, mettendo a disposizione le nostre idee", aggiunge Zingaretti.

Zingaretti : già domani confronto su temi : 18.53 "Faremo di tutto per cercare una soluzione" e "faccio appello ad andare già domani a un confronto sulle questioni" con il M5S.Lo ha detto il segretario Pd Zingaretti in conferenza stampa. "Non crediamo al modello del contratto, ma a un patto di governo per dare all' Italia un indirizzo",aggiunge."Rinnovamento delle politiche economiche, meno tasse ai redditi medio-bassi,rivoluzione digitale e svolta green",tra i temi. Ma "la ...

Zingaretti ribadisce il 'no' a un Conte-bis. M5s : "Nessun confronto è possibile con i veti" : Nel corso del colloquio telefonico intercorso oggi tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio il segretario Dem, a quanto si apprende, avrebbe ribadito "il no ad un nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte", come già aveva spiegato nel faccia a faccia di venerdì sera "per la necessità di marcare una discontinuità" con l'attuale governo. Fonti Pd sottolineano che "si sta comunque cercando una soluzione" e il dialogo prosegue. Il segretario ...

Governo : Zingaretti apre confronto con M5S - ma è rebus nomi e contenuti (3) : (AdnKronos) – E i 5 Stelle che propongono? Chi sta seguendo la trattativa spiega che i messaggi che arrivano dai pentastellati sono ondivaghi: “Di Maio prima ci dice che lui sarebbe fuori da un nuovo Governo, poi invece ci fa sapere che il premier dovrebbe essere lui…”. Su un punto sembra che siano d’accordo sia dem che Di Maio: il no a Roberto Fico premier. Per trovare una quadra il tempo non è tanto. Dal ...