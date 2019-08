Relax al mare per Elisabetta Canalis e Bianca Balti

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di martedì 27 agosto 2019) Vacanza ealperinsieme alle figlie Skyler Eva e Mia a Laguna Beach. Le giornate passano veloci in spiaggia tra bagni e selfie in bikini, ma le notti sono più divertenti, soprattutto quando in auto scatta il karaoke a squarciagola sulle note di “Questo piccolo grande amore”. Prima sul lungomettono in mostra fisici perfetti e curve da urlo in bikini. La sera invece tirano fuori l’allegria e in macchina, con lo stereo a tutto volume, cantano la canzone di Claudio Balgioni, con lache mima i versi, strizzando la maglietta o dandosi arie da bambina, mentre laride di gusto, tra il divertito e l’imbarazzato.

amoilculo2 : RT @Consuelo_Paola: Buon #27Agosto a tutti i miei follower dalla #calabria #sea #mare #relax now - robertasipone : RT @chioma_ombrosa: Sapore di sale Con lo stile In riva al mare, il profumo delle vacanze e del relax si invita a casa. Fibre naturali, co… - MariNisi1 : RT @chioma_ombrosa: Sapore di sale Con lo stile In riva al mare, il profumo delle vacanze e del relax si invita a casa. Fibre naturali, co… -