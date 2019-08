E’ una super Inter ma con un problema di nome Icardi

Tredici 3 su Netflix - gli orrori e i segreti dell’adolescenza in una storia realista ma superflua (recensione) : C'era una volta Hannah Baker e le sue audiocassette in cui indicava 13 motivi che l'avrebbero spinta a togliersi la vita. Dopo una seconda stagione"giudiziaria", volta a risolvere il suo caso, Tredici 3 su Netflix si apre con uno sconvolgente colpo di scena: la morte di Bryce Walker. La serie, basata sul romanzo omonimo di Jay Asher, ha cercato di evolversi nel corso di due stagioni non esattamente brillanti quanto il primo capitolo. La ...

Carney propone una «Libra globale» per superare l’egemonia del dollaro : Il governatore della Bank of England cita l’esempio della criptovaluta Libra proposta da Facebook come soluzione per stabilizzare le monete e ridurre i rischi del duopolio Usa-yuan cinese

Nella "Hot Zone" a caccia di virus letali con una superdonna : Matteo Sacchi La nuova serie su National Geographic racconta la battaglia contro il micidiale Ebola È l'anno 1980 in Kenya. Un ricco uomo francese, Nella sua grande casa africana inizia a star male, colpito da una febbre violentissima. Sale su un aereo nel tentativo di raggiungere delle cure adeguate, ma il suo corpo letteralmente esplode, ricoperto di vescicole sanguinolente. Quando arriva in ospedale è troppo tardi per salvarlo ma ...

Cole Sprouse ha una risposta super ironica per chi insinua che modifichi le sue foto : E Lili Reinhart non potrebbe essere più orgogliosa The post Cole Sprouse ha una risposta super ironica per chi insinua che modifichi le sue foto appeared first on News Mtv Italia.

Super Mario Maker 2 : un giocatore ha ricreato una versione verticale del primo livello di Super Mario Bros. : Grazie all'arrivo su Nintendo Switch di Super Mario Maker 2, i giocatori di tutto il mondo si sono sbizzarriti creando una moltitudine di livelli simpatici e molto difficili, tanto che c'è addirittura chi ha creato una vera e propria calcolatrice funzionante.Ovviamente ci sono livelli che ripropongono vecchie zone di Super Mario Bros, soprattutto il primo stage, il cui minimo cambiamento può portare a qualcosa di fantastico. Ad esempio, se si ...

La fine di Agosto ci porterà la Super Luna Nera : tutto quello che c’è da sapere sull’insolito fenomeno celeste [INFO] : Una Super Luna Nera è il prossimo fenomeno celeste che avverrà quest’anno, quando si verificheranno allo stesso momento una Luna Nera e una Super Luna nuova. Ma cosa sono esattamente? Potremo osservare l’evento? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Super Luna Nera, tra definizioni e scienza dietro l’unico satellite naturale della Terra. Cos’è una Luna Nera? Non esiste una singola definizione accettata per Luna Nera, ma gli appassionati di ...

La sonda indiana Chandrayaan-2 nell’orbita lunare : a settembre la discesa sulla superficie : L’India è sempre più vicina alla Luna. La sonda Chandrayaan-2, partita lo scorso 22 luglio dallo spazioporto di Sriharikota, dopo 4 settimane nello spazio è entrata ieri 20 agosto nell’orbita lunare. Ad annunciarlo l’Agenzia spaziale indiana Isro, che ha diffuso su Twitter i dettagli dell’operazione: «La durata della manovra è stata di 1738 secondi, a partire dalle 9:02 indiane». Poco meno di mezz’ora per inserirsi nell’orbita del nostro ...

Samsung Galaxy M30s dovrebbe avere una batteria super e varie colorazioni : Una nuova versione dello smartphone Samsung Galaxy M30 è in lavorazione e potrebbe debuttare sul mercato come Galaxy M30s e diventare presto ufficiale in India nei colori Blu, Nero e Bianco. L'articolo Samsung Galaxy M30s dovrebbe avere una batteria super e varie colorazioni proviene da TuttoAndroid.

Agosto 2019 - arriva la notte della “Luna Nera” : cos’è e perché sarà “Super” : La Luna protagonista nel cielo di Agosto 2019, non solo con la sua luminosità, ma anche con 5 fasi anziché le consuete 4 e con suggestive congiunzioni. Il 9, 10 e 11 Agosto, il nostro satellite naturale, in piena fase crescente, ha regalato degli splendidi incontri cosmici, con Giove e Saturno. La Luna ha poi rubato la scena durante il periodo di visibilità dello sciame meteorico delle Perseidi, meglio noto come le “Lacrime di San ...

Adrian - follia in campo : un tifoso del Liverpool gli fa fallo mentre esulta in Supercoppa e lo fa infortunare : Il portiere Adrian, eroe "per caso" del Liverpool, non fa in tempo a festeggiare l'impresa in Supercoppa europea contro il Chelsea (vinta grazie a un suo rigore parato) che si deve subito fermare per infortunio. Il 32enne spagnolo, riserva di Alisson e svincolato fino a una settimana fa, è finito ko

Diletta Leotta compie 28 anni e organizza una festa super - : Novella Toloni La conduttrice sportiva ha festeggiato il 28esimo compleanno con una festa in piscina dove si è scatenata tra balli e giochi in acqua con gli amici e il fidanzato Daniele Scardina, il pugile che le ha rubato il cuore Diletta Leotta ha festeggiato in grande stile il suo 28esimo compleanno e non poteva essere altrimenti. Il conto alla rovescia per la festa più attesa era cominciato da giorni e suoi social la popolare ...

La mamma lo accompagna al supermercato ma resta alla guida - il figlio invece di fare la spesa fa una cosa terribile : Una mamma ha accompagnato al supermercato il figlio e, mentre lui è sceso per fare la spesa, lei è rimasta in macchina alla guida. Questa è la versione che ha dato il ragazzo alla mamma. Ciò che è accaduto, in realtà, è ben diverso: il ragazzo è sceso e ha rapinato un uomo, anziano rubandogli il portafoglio in cui c’erano solo 40 euro e poi è tornato in auto dalla mamma che lo aspettava e che, sembra, non sapesse nulla. In realtà gli inquirenti ...