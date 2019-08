Di Maio | senza sì a Conte no ad altri incontri con Pd Salta vertice delle 11 00

Di?Maio : senza sì a Conte no ad altri incontri con Pd. Oggi consultazioni al Colle : Sarebbe ancora «in salita» la strada per un accordo di governo tra M5s e Pd che, dopo il vertice notturno tra Di?Maio, Zingaretti, Conte e Orlando, torneranno a incontrarsi stamattina. Oggi pomeriggio al via il secondo giro di consultazioni di Mattarella, con M5s che salirà per ultimo al Colle domani sera