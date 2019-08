All Together Now torna per il secondo anno | Michelle e J-Ax festeggiano

Aw Lab lancia “WMNS Together” : la nuova missione rivolta All e donne che vogliono cambiare il mondo [G All ERY] : WMNS Togegher: donne che vogliono cambiare il mondo . Una parola alla volta per creare il manifesto per un futuro migliore grazie alla nuova missione di Aw Lab cambiare il mondo una parola alla volta, questa è la missione con cui AW LAB si pone l’ambizioso obiettivo di tracciare un nuovo futuro al femminile, creare uno spazio di racconto per condividere valori e dare l’opportunità a tutte le donne d’Europa di essere protagoniste di un ...

We Playground together – Inaugurato a Milano il nuovo progetto di integrazione sociale di Danilo GAllinari : We Playground together: inaugurati oggi il Playground di viale Sarca ed il campo da calcio a 5, il progetto di integrazione sociale attraverso lo sport di Danilo Gallinari replica per il secondo anno Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la riqualificazione del Playground del Parco Vittorio Formentano, conosciuto dai milanesi come Parco Marinai d’Italia, Danilo Gallinari, noto cestista NBA, è tornato a Milano con WE Playground ...