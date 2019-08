Parma | aggredisce carabinieri e li manda in ospedale | preso nigeriano

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Federico Garau Fermato per un controllo di routine, lo straniero ha scagliato la bici contro la vettura d'ordinanza per tentare una vana fuga. Raggiunto, ha colpito con calci e pugni i militari anche una volta finiti a terra: 10 i giorni di prognosi per entrambi Nuovo episodio di aggressione ai danni dei, andato in scena adurante la tarda serata dello scorso sabato. Impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio, i militari del Norm dihanno deciso di sottoporre a controllo uno straniero incrociato in via San Leonardo, apparso fin da subito particolarmente agitato. Pur non avendo addosso nulla da nascondere, secondo quanto riportato dalla stampa locale, il 24enneha dato subito in escandescenze, scagliando la propria bici contro la "gazzella" e tentando la fuga di corsa verso via Rosselli. Gli uomini dell'Arma sono scattati al ...

