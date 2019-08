Zingaretti lo dice e lo ripete | no a un governo con Conte premier

Neanche è cominciata e... Renzi già contraddice Zingaretti : "Sì al Conte bis" : La trattativa fra Pd e M5S è in fase ancora embrionale e la prima vera condizione posta da Nicola Zingaretti - il no a un Conte bis - viene già contraddetta da Matteo Renzi, che dice sì a un reincarico all’avvocato del popolo. “Non ho nessuna preclusione verso il Conte bis” ha confidato ai suoi, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, che riporta il ragionamento dell’ex premier:“Non ci ...

"No a governi pasticciati o di corto respiro" - dice Nicola Zingaretti : "Vedremo, dopo questo fastidioso ginepraio di parole senza contenuti e senza valori, cosa accadrà martedì nel dibattito aperto dal Presidente Conte. Diciamo no a qualsiasi ipotesi di Governo pasticciato e di corto respiro". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. "Continuo a pensare - aggiunge Zingaretti - che aprire dibattiti su governi futuri prima che quello in carica cada sia un errore. ...

Zingaretti dice no a un governo di scopo. Ma i suoi aprono a un patto di legislatura : No al governo di scopo ma si apre una breccia nella segreteria dem. Il segretario Nicola Zingaretti, che da quando è nata la crisi di governo M5S-Lega ha sempre tenuto la linea del ritorno alle urne al più presto, confida nelle decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Non credo sia possibile e credibile un’ipotesi che preveda un governo per fare la manovra da cui questo governo sta scappando ...

Zingaretti dice no a Renzi e chiude la porta a un governo di scopo con i Cinquestelle : Per la crisi seguiamo la saggia e autorevole guida del capo dello Stato, con "franchezza" diciamo no alla nascita di un governo Pd-M5s, prepariamoci con "coraggio e passione alla battaglia politica". È questo il senso del messaggio ai dem del segretario Nicola Zingaretti che traccia la rotta del partito anche per rispondere all'offensiva Renziana sul Corsera. Il leader dei democratici lo fa con un lungo e ragionato post sul suo blog ospitato ...

Governo istituzionale - Zingaretti dice no a Renzi. Ma quanti sono i renziani in Parlamento? I numeri : Renzi e Lotti controllano circa 35-40 senatori su 51. E 60-65 su 111 deputati. Calenda contrario al patto: «Si prende qualche mese per fare un partito?». Franceschini è cauto

Renzi : «Governo di garanzia ed elezioni nel 2020». Ma Zingaretti dice no : ROMA «È folle votare subito, serve un governo di garanzia. Le elezioni potranno esserci già nel 2020, ma prima bisognare evitare l?aumento dell?Iva». Matteo...

Anche la Bonafè dice "no" : Zingaretti - leader demolito - pernacchia dell'ex renzina : Simona Bonafè, eurodeputata, 46 anni, era per il Pd il nome giusto e unitario come candidata governatrice della Toscana. Una grana in meno per i Dem, alle prese con il nome per il dopo Enrico Rossi, il governatore uscente. Ma lei, come dichiara oggi a La Repubblica, ha sonoramente rifiutato. "Non ne

Mauro Corona : “In tv non sono libero : quando ho provato ad attaccare Zingaretti dicendo che è peggio di Renzi mi hanno silenziato” : “Quello che mi resta da vivere voglio passarlo sulle mie montagne a fare scalate, leggere libri e a volte scriverne qualcuno”, aveva dichiarato lo scorso giugno Mauro Corona in una nostra intervista a FqMagazine. Ed è stato di parola. Corona continua con la sua vita da scrittore e si è presentato ad un incontro a Matera, Capitale Europea 2019. Anche in questa occasione l’alpinista ha sparato a zero, senza peli sulla lingua. Dopo il ...

Direzione Pd - Zingaretti dice no all'alleanza con M5s e lancia una mini cabina di regia : No all’avvicinamento politico ai grillini e ok alla mini cabina di regia dem. È questa la sintesi della Direzione Pd. “Noi non perseguiamo un’alleanza con i 5 stelle - ha detto il segretario Nicola Zingaretti - non è nelle intenzioni né è mai stato un nostro obiettivo, non lavoriamo a una crisi parlamentare per fare un governo con loro”. Una messa a punto necessaria, dopo le polemiche della ...

Lega : Zingaretti - ‘tradivano Italia e la Nato - Conte che dice?’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “C’è un disegno di partiti europei per tradire l’Alleanza Atlantica? E’ questa la politica estera del governo Conte? Chi sarà il nostro commissario europeo e il ministro degli affari europei quale politica seguirà? Queste domande richiedono urgenti e chiare risposte nelle sedi appropriate. Vigiliamo e difendiamo le prerogative costitutive della nostra comunità nazionale. Altro che ...