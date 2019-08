Chiara Nasti ricoverata | la preoccupazione dei fan

Fonte : blogo

(Di sabato 24 agosto 2019) Giorni difficili per l'influencer napoletana, che ha fatto preoccupare e non poco i suoi fan per aver raccontato di essere stata veramente molto male nei giorni scorsi e di aver dovuto addirittura ricorrere alle cure del pronto soccorso più vicino, che l'ha tenuta in osservazione per una notte. Niente di grave per fortuna, se non dei lancinanti dolori di stomaco e dei dolori di testa molto forti che hanno preoccupato la giovanelasciandola piuttosto perplessa.I fan in delirio hanno iniziato a preoccuparsi e non poco, e a seguito di qualche ora di 'silenzio' social da parte disi sono anche chiesti cosa stesse effettivamente accadendo e se qualcosa stesse forse peggiorando., ladei fan 24 agosto 2019 15:24.

zazoomblog : “Dolori atroci”. Chiara Nasti in ospedale. Il suo silenzio terrorizza i fan - #“Dolori #atroci”. #Chiara #Nasti - Goodhand59 : @ilmessaggeroit Le auguro una 'presta' guarigione come direbbe Gigi D'Alessio !Ma la domanda nasce spontanea'Chi cazz' é Chiara Nasti?' - zazoomnews : “Dolori atroci”. Chiara Nasti in ospedale. Il suo silenzio terrorizza i fan - #“Dolori #atroci”. #Chiara #Nasti -