Trump e Xi fanno a spallate a colpi di dazi

(Di venerdì 23 agosto 2019) Donaldannuncia nuovisul Made In China. A partire dall′1° ottobre saliranno al 30% isu 250 miliardi di dollari di prodotti cinesi sui quali al momento gravanoal 25%. Sui restanti 300 miliardi di dollari di prodotti dalla Cina iche scatteranno da settembre saranno al 15% e non al 10%. Lo annuncia il presidente su Twitter.“La Cina non avrebbe dovuto imporre nuovisu 75 miliardi di dollari di prodotti americani”, una decisione “politicamente motivata” twitta il presidente Usa.For many years China (and many other countries) has been taking advantage of the United States on Trade, Intellectual Property Theft, and much more. Our Country has been losing HUNDREDS OF BILLIONS OF DOLLARS a year to China, with no end in sight....— Donald J.(@realDonald) August 23, 2019 Pechino ha annunciatotra il 5% e ...

