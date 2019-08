Crisi | Marattin Pd | “Accordo con M5s? Se ci sarà dovrà avere basi chiare”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) “Se ciun accordo trae PD,chiari e non ambigue. Non deve essere un contratto, ma un programma dove tutti si riconoscono”. Con queste parole, il deputato del Pd Luigi, ospite della Berghem Fest ad Alzano Lombardo, ha commentato il tentativo di accordo che sta andando in scena in questi giorni. “Se fossi al Ministero dell’Economia, la prima cosa da fare sarebbe evitare l’aumento delle tasse con l’Iva perchè sarebbe una mazzata per la nostra economia e poi innescare processo pluriennale di riduzione di tasse sul lavoro”. L'articolo(Pd): “Accordo con? Se cichiare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

