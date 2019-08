Bitter Sweet | trame | Asuman teme di poter finire in prigione a causa dell' Onder

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Le avventurea nuova soap di origini turche- Ingredienti d’amore, in onda su Canale dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45, continuano a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Gli spoiler anticipano chetornerà are dei nuovi problemi alla sorella Nazli. La figlia minore di Kemal cadrà nelle grinfie di Hakanperché, dopo essere riuscita ad impedire a Muzzaffer di violentarla, non avrà altra scelta che recarsi nuovamente a casa del losco uomo per non farsu internete sue foto in intimo. Non appena si ritroverà da sola con lo scagnozzo del marito di Demet, la ragazza, in preda al panico e stufa di essere tormentata, non esiterà a premere il grilletto di un arma da fuoco. Quando vedrà il suo aguzzino accasciato a terrase ne andrà via senza accertarsi che l’uomo sia morto. Nonostante ciò la sorellaa cuoca non riuscirà a ...

