F1 | svelato il primo modello delle vetture 2021 | tutte le novità sulle monoposto | cambia

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) Mancano due mesi alla data limite per la presentazione del regolamento della Formula Uno per il Mondiale, FIA e Liberty Media entro l’inizio dell’autunno dovranno ufficializzare la nuova proposta e proprio oggi il sito ufficiale della F1 ha reso note le primissime immaginiche scenderanno in pista tra meno di due anni. Non si tratta di semplici schizzi ma di disegni che ricalcano a tutti gli effetti quanto vedremo sull’asfalto a partire dal, del materiale realizzato in base ai dati raccolti in occasione di un test effettuato con unin scala 1:1 nella galleria del vento della Sauber alla vigilia del GP di Germania poche settimane fa. Dalle prime immagini si evince che i sidepod e l’ala posteriore sono nella loro fase definitiva mentre per l’ala anteriore si attendono ulteriori sviluppi. Uno dei temi più discussi è quello ...

