Messi è più forte di Cristiano Ronaldo | secondo un algoritmo

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Stipendio mensile - sponsor e tutte le entrate. Ma Messi è leggermente più ricco… : Non ci sono dubbi che l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus nella scorsa stagione non sia stato guidato solo da motivazioni meramente tecniche. Il portoghese, con i suoi 328 milioni di follower sui social e le diverse sponsorizzazioni, è un diamante nella cassaforte della Vecchia Signora per gli introiti che può veicolare per sé e anche per la compagine. Non è un caso che, secondo l’ultima graduatoria della rivista ...

Cristiano Ronaldo : Messi ottimo giocatore ma io ho vinto in più club : Cristiano Rolando: "Leo Messi e' un ottimo giocatore, che rimarrà nella storia. Non solo per i Palloni d'Oro vinti ma anche perchè è sempre stato..

Leo Messi batte Ronaldo : il gol più bello dell'anno? Quella punizione pazzesca : Va a Leo Messi il premio gol dell' anno dell' Uefa. Battuto dunque Cristiano Ronaldo che per questa volta si classifica solo secondo, terzo Danilo Pereira. L'argentino del Barcellona ha vinto grazie alla prodezza balistica su punizione nella gara di andata della semifinale di Champions League contro

E’ di Messi il gol più bello della scorsa stagione secondo i lettori di Uefa.com : I lettori di Uefa.com hanno votato il gol più bello delle competizioni Uefa della scorsa stagione. Ad aggiudicarsi il titolo è stata la rete su punizione di Messi contro il Liverpool, nella semifinale di andata di Champions League. Fu la partita del 3-0 del Barcellona e anche quella della 600sima marcatura nella carriera di Messi, scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito. I lettori hanno scelto Messi tra le dieci reti segnalate dagli osservatori ...

Lozano Napoli – GdS - il Messicano è il più vicino all’azzurro : Lozano Napoli – La Gazzetta dello Sport scrive in merito alla trattativa che porterebbe Hirving Lozano a Napoli. Gli azzurri hanno offerto 4 milioni per 5 anni al messicano. Lozano Napoli – Sembrerebbe tutto pronto per il passaggio di Lozano dal PSV al Napoli, lo conferma anche la recente esclusione dall’esordio in Eredivise in casa del Twente. Il tecnico Van Bommel ha però parlato di scelta tecnica. La rosea riporta che ...

Produzione di energia dal mare : lo Stretto di Messina il sito più promettente del Mediterraneo : Stimare la Produzione di energia dal mare grazie alle previsioni ad alta risoluzione di onde e correnti di marea nel Mediterraneo. Ora è possibile grazie a due innovativi modelli messi a punto da ENEA: MITO[1], in grado di fornire previsioni su temperatura, salinità e velocità delle correnti marine con un dettaglio spaziale che va da 2 km fino a poche centinaia di metri come nel caso degli stretti di Gibilterra, dei Dardanelli e del ...

Basket - Ettore Messina : “Ho informato Mike James che non rientra più nei piani dell’Olimpia Milano”. Il play lascia dopo un anno : Mike James non è più nei piani dell’Olimpia Milano. A dichiararlo è Ettore Messina, in una nota diffusa dal sito ufficiale della società pochi minuti fa. Finisce dopo un anno, dunque, il rapporto tra il play di Portland, sul quale ci sarebbe l’interesse del Maccabi Tel Aviv secondo radio mercato, e il team biancorosso, che lascia da miglior realizzatore dell’ultima Eurolega con 19.83 punti e 6.4 assist di media, mentre in Serie ...

Stretto di Messina - coincidenze più efficienti fra treni e navi veloci : Garantire le coincidenze dei treni a media e lunga percorrenza in arrivo e in partenza alla stazione di Villa San Giovanni con le navi veloci

Taylor Swift la più pagata al mondo per Forbes : seguono Kylie Jenner - Kanye West e Lionel Messi : Come ogni anno, l’influente testata americana Forbes ha stilato la consueta classifica delle celebrità più pagate e, stavolta, a dominarla c’è la popstar americana Taylor Swift: la cantante ha incassato 266,1 milioni di dollari nel 2018 grazie al suo tour promozionale negli stadi durato per diversi mesi dell’anno, come riporta anche Repubblica. La Swift ha peraltro ricominciato alla grande anche nel 2019, in cui avrebbe già ...

De Ligt Juventus - proMessi sposi : Juve e Ajax sempre più vicini : DE Ligt Juventus – Sono giorni decisivi per il colpo Matthijs de Ligt. La Juventus, infatti, attende il giovane difensore olandese e, viceversa, il capitano dell’Ajax attende i bianconeri. Come anticipato da Calciomercato.it, de Ligt e la Juventus sono ormai ‘promessi sposi’, ma manca l’accordo con il club olandese. La dirigenza è così al lavoro per limare […] More

Brasile - durissime accuse di Tite contro Messi : “non sa perdere - abbia più rispetto” : Il commissario tecnico della nazionale brasiliana ha replicato duramente alle accuse di Messi, che aveva tacciato di corruzione la Conmebol Le parole di Lionel Messi non potevano rimanere inascoltate, così il Brasile ha deciso di rispondere duramente alle accuse dell’attaccante argentino. AFP/LaPresse A replicare duramente è il ct verdeoro Tite, che non le ha mandate a dire alla Pulce dopo il nono successo in Copa America: ...

Terremoto in California - paura fino in Messico : la scossa più forte degli ultimi 20 anni - feriti e incendi [VIDEO] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. L’ipocentro è stato rilevato a soli 900 metri di profondità. La scossa è stata la più forte mai ...

