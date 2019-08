L’Islanda posa una lapide in memoria di un ghiacciaio scomparso

Fonte : wired

(Di lunedì 19 agosto 2019) IlOkjökull, nel 1986 (a sinistra) e oggi (a destra) in un’immagine scattata dalla Nasa Commemorare il passato per mettere in guardia dal futuro. Domenica 18 agosto l’Islanda ha reso omaggio a quello che è considerato il primonella piccola repubblica scandinava per effetto dei cambiamenti climatici, ricordandolo con una targa che è al tempo stesso un monito, intitolata A letter to the future. https://twitter.com/DaireHughesSF/status/1163369115442130944 La targa in bronzo è stata apposta nello spazio di terra dove un tempo si ergeva l’Okjökull, il(jökull, in islandese) posto sulla cima del vulcano Ok,nel 2014 e dichiarato morto all’età di 700 anni dal geologo Oddur Sigurosson. “Ok è il primoislandese a perdere il suo status di. Nei prossimi 200 anni si prevede che tutti i nostri ...

